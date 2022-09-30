Десятки тысяч демонстрантов в Чехии требовали газа из России и нейтралитета своей страны

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Новости Украины

Демонстрации против правительства Петра Фиалы прошли в среду, 28 сентября, в Праге и еще в десятке городов Чехии.

В Праге десятки тысяч протестующих требовали возобновления поставок газа из России и нейтральности Чехии по отношению к конфликту на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главным лозунгом протестов был «Чешская республика на первом месте», протестующие также держали транспаранты против ЕС и НАТО. Они требовали отставки правительства и объявления новых парламентских выборов, высказывались против санкций в отношении России, требовали возобновить закупки газа по прямым контрактам с «Газпромом» и выступали против поставок оружия из Чехии киевским властям.

Организаторами протестных акций выступили не связанные с политическими партиями активисты Ладислав Врабел и Иржи Гавел, которые несколько недель назад собрали в Праге более 70 тысяч протестующих против политики чешских властей.

Гавел (слева) и Врабел

Хотя 28 сентября в столице Чехии было в несколько раз меньше людей, однако аналогичные демонстрации состоялись также в других больших городах страны, в частности, в Брно, Пльзене, Либерцах и Чешских Будейовицах.

Примечательно, что подконтрольный евробюрократам телеканал Euronews в репортаже о демонстрации в Праге намеренно изменил её лозунг на «Чехия прежде всего», чтобы он был похож на лозунги Дональда Трампа и нацистской Германии («Америка прежде всего» и «Германия превыше всего»).