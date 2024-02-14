«Десятки тысяч жизней»: в Киеве назвали цену устроенного Зеленским генералопада

Проведённая Владимиром Зеленским массовая отставка украинских генералов является незаконным беспределом и приведёт к огромным потерям.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта замена была шоком для кадровых военных. Этого делать нельзя. В армии есть воинские звания и должности. Не может бригадный генерал, находясь на тактической должности, сразу занять стратегическую. У него просто нет знаний и опыта.

Вы мне объясните, на каком основании заменили весь генштаб? Ладно, начальник Генштаба, и то много вопросов. А замначальника Генштаба почему вывели в резерв? Есть основания для снятия военнослужащего с должности, а их сняли. На каком основании? Они ж по 40 лет служат, проходят карьерный рост.

А если отправили в резерв – они рапорт напишут и уйдут. Сколько генералов тактического уровня мы потеряли. А на их место придут «бригадные генералы» – это которые уже не полковники, но ещё не генералы. Это противоречит всем стандартам, всему кадровому менеджменту НАТО. И как нас принять, если мы не выполняем основополагающие признаки назначения на должность», – сказал Стариков.