Детская болезнь «Зе» может сыграть со страной злую шутку – экс-министр

23.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает следовать по пути своего предшественника Петра Порошенко и противоречить собственным предвыборным обещаниям.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не хватает новых подходов, я вижу две причины здесь. Первая причина: пока президент Зеленский, возможно, просто боится лично на себя брать инициативу, он ждёт, когда придёт его премьер-министр, придёт министр обороны, министр иностранных дел – вот они как-то разделят эту ответственность за возможные шаги. А вторая причина может быть в том, что нет в команде компетентных людей.

Поэтому сегодня Зеленский идёт след в след за Порошенко, это практически те же заявления, которые сильно отличаются от предвыборной кампании самого Зеленского, когда, вы помните, он так колоритно, с таким поговорками, что «готов встречаться хоть с чёртом лысым». Я никого не имею в виду здесь, но такое прозвучало. Но пока мы не видим желания встречаться хоть с чёртом лысым, хоть с теми лидерами мировыми, которые могут непосредственно оказать положительный эффект на ситуацию в Украине. Вот такие последовательные, по стопам Порошенко, шаги вселяют какое-то разочарование», – отметил Кжара.

Он также осадил «Зе команду», которая представила себя всезнающими и попирающими ту же Конституцию, назвав это детской болезнью «Зе», которая чрезвычайно опасна.

«И мне кажется, что вот такое всезнайство с ними может сыграть плохую службу. Мы сегодня видим, как легко эта компания относится к Конституции Украины, к регламенту Верховной рады, который они сейчас обязаны будут выполнять, потому что они превратят в «Квартал 95» весь Верховный Совет, и вся страна будет смеяться, как она смеялась когда-то над скетчами Зеленского.

Вот такая детская болезнь «левизны» или детская болезнь «Зе» очень опасна, она постоянно перекидывается и на самые верхи, на Офис президента. У Зеленского всё меньше интереса влезать в исторические факты, оценивать свои реальные возможности, просто со стороны посмотреть на проблемы страны. Вот он сейчас как бы «всё в одном»: он и премьер, он и президент, он и учитель, он и врач, и всё одновременно всего украинского народа. Во что это выльется, будет понятно уже совсем скоро», – подчеркнул экс-министр.