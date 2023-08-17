Детская книга о возвращении Сербии в Косово спровоцировала возмущение прозападных либералов

Ведущие прозападные СМИ обрушились с едкой критикой на детскую книгу Александара Мильевича «На следующий год в Призрене – сон о свободе».

В книге моделируется ситуация, когда западные оккупанты оставляют Косово, и туда заходит сербская армия вместе с русскими казаками.

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Повествование в книге начинается с того, что один сербский мальчик засыпает под известную песню «На следующий год в Призрене», и видит сон. Во сне войска НАТО и США покидают край, и туда сразу же высаживается сербский спецназ, чтобы взять под охрану православные святыни – Високи Дечани и Печь Патриаршью, чтобы их не уничтожила и не разграбила толпа албанских погромщиков.

«Я не слишком много уделил времени выводу западной армии, потому что это детская книга, и я думаю, что это было бы для детей слишком. Безусловно, возвращение сербской армии в Косово будет напоминать то, что произошло в Афганистане», – рассказал Мильевич сербской редакции радио «Спутник».

После чего в Косово заходит армия Сербии, среди бойцов которой легко узнать и русских казаков. Войска освободителей занимают территорию брошенной американской военной базы «Камп Бондстил». И сербский край возвращается домой.

Книга предназначена для детей от десяти лет и старше, и продается во всех книжных магазинах страны, а также в церковных лавках. Ее название связано с известным сербским выражением «На следующий год в Призрене», появившемся еще в 1912 году, во время Первой балканской войны, когда Косово было освобождено от османского владычества.

В наши дни появилась и аналогичная, популярная в народе песня. Автор книги – Александар Мильевич, который также написал известную детскую книгу «Чудеса Бога Иисуса Христа», а иллюстрации к ней сделал один из самых известных иллюстраторов и карикатуристов из Республики Сербской БиГ Предраг Иконич, который, среди прочего, иллюстрировал детскую книгу «Сербы против НАТО с 1991 по 1999 год».

«Евреи приветствовали друг друга «Увидимся в Иерусалиме!» в ожидании возвращения на свою святую землю и освобождения той земли, которую они считали своей. Китайцы сто лет ждали освобождения Гонконга и дождались. Индейцы долгое время находились в колониальном рабстве и освободились. А для сербов, которые долгое время находились под турецким владычеством, а потом, хоть и на более короткое время, под другим иго, мечта о свободе – дело важное, потому что, пока люди мечтают о свободе, они не отказываются от нее . Они могут быть пленены, но не сдаются»,- говорится в аннотации к книге.

Не мудрено, что против детского книги ополчились ведущие прозападные либеральные издания стран, выпустившие на нее едкие рецензии – телеканалы N1 и Нова С, электронные СМИ «Данас», «Време», CityMagazine.

«В этой книге впервые в Сербии нарисовано будущее, которого очень боятся Запад и его клиенты в Сербии. Пустой Бондстил! Всем известно, что будет, когда в регионе перестанут находиться американские солдаты, защищающие установленный с 2000 года порядок, в котором виновной стороной по умолчанию являются сербы и кто угодно может бросать в них камни, и не только. Если к этому добавить, что все западные клиенты видят геополитические изменения, происходящие на наших глазах, то становится ясно, что эти нападки на книгу на самом деле являются попыткой замедлить грядущие неизбежные изменения. Изменение, которое принесет свободу сербам на Балканах и падение в безвестность/неактуальность для всех тех, кому Запад позволял все эти годы работать против сербских интересов и зарабатывать на этом хорошие деньги», – убежден Мильевич.