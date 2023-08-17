Наступление ВСУ. Впереди маячит призрак большой разборки

В неудачах украинского наступления виновны в первую очередь Соединенные Штаты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

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«Впереди маячит призрак большой разборки. Встает вопрос личной персональной ответственности на всех уровнях. Надо искать козлов отпущения. Обвинить американцев невозможно, хотя виноваты исключительно они, навязав Украине саму идею наступления и разгрома России.

Но понятно, что все разборки пойдут в украинском военном командовании. Как в высшем, так и в среднем звене. Сейчас встал конкретный вопрос, кто из командования останется на местах, а кто пойдет на корм. А для кого-то есть перспектива резко подняться, если сейчас добиться хоть какого-то успеха», – сказал Шурыгин «Известиям».