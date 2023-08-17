Наступление ВСУ. Впереди маячит призрак большой разборки

Олег Кравцов.  
17.08.2023 09:19
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


В неудачах украинского наступления виновны в первую очередь Соединенные Штаты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

В неудачах украинского наступления виновны в первую очередь Соединенные Штаты. Об этом, передает корреспондент...

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«Впереди маячит призрак большой разборки. Встает вопрос личной персональной ответственности на всех уровнях. Надо искать козлов отпущения. Обвинить американцев невозможно, хотя виноваты исключительно они, навязав Украине саму идею наступления и разгрома России.

Но понятно, что все разборки пойдут в украинском военном командовании. Как в высшем, так и в среднем звене. Сейчас встал конкретный вопрос, кто из командования останется на местах, а кто пойдет на корм. А для кого-то есть перспектива резко подняться, если сейчас добиться хоть какого-то успеха», – сказал Шурыгин «Известиям».

Он считает, что украинским генералам какой-либо успех нужен любой ценой, «чтобы не получить клеймо человека, который всё проиграл».

«Они с остервенением кидают вперед солдат, оплачивая их душами свою карьеру. Группировка [стратегического резерва] «Марун» — это скорее сборная солянка из 9-го и 10-го корпусов, после того как большую часть их раздергали в ходе двухмесячного наступления. Условно говоря, это 8–9 тыс., то есть дивизия. Она не сможет выйти к Азовскому морю», – утверждает Шурыгин.

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