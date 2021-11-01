«Деза или жадность?» – разведка Украины отрицает скопление войск РФ у границ

01.11.2021 23:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на поднявшуюся в украинских СМИ истерию о стягивании российских войск к границам Украины, на данный момент никакой опасности нет.

Об этом сообщили на официальной странице в «Facebook» Центра оперативного информирования Главного управления разведки Минобороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в Центре оперативного информирования Главного управления разведки Минобороны Украины сообщили, что никакой опасности для украинских границ на данный момент нет.

«По состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительный переброс российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирован. Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок Вооруженных Сил Российской Федерации в украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений. Военная разведка постоянно осуществляет наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменения их численности вблизи государственной границы Украины. Слава Украине!» – заявили в пресс-службе разведки.

Ситуацию обсудили в эфире финансируемого американским Госдепом «Радио Свобода». В ходе дискуссии телеведущий предположил, что Украине могло бы быть выгодно – говорить о наращивании российских войск у границ.

«Даже если этому подтверждения нет, это же дополнительная политическая, финансовая, военная поддержка Киева, это было бы логично. Почему Минобороны говорит о том, что это неправда?» – спросил он.

«Если Минобороны скажет, что имеет место увеличение группировки, увеличение количества сил и средств, тогда же нужно начинать соответствующие мероприятия», – ответил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

По его словам, это слишком дорого для того, чтобы вдруг выяснилось, что всё это неправда.

«Нужно на определённые оперативные направления выдвигать наши силы, – объяснял эксперт. – Если потом выяснится, что всё это неправда, вы представляете, сколько это будет стоить украинскому бюджету? Минобороны, у которого и на сегодня есть проблемы, оно не обеспечено на сто процентов теми финансами, как должно быть, поддавшись на эту дезинформацию, проведёт комплекс мер, которые будут дорогие, что выставит их не в лучшем свете. Поэтому, наряду с бюрократическими интересами, которые вы описали, есть реальный сдерживающий фактор. То есть, если мы говорим, что действительно есть место разворачивания соответствующей российской группировки, то нужно проводить контрмеры, если выяснится, что всё это неправда, то это очень дорого».

«Ну и репутационные потери тоже», – отметил ведущий.

«Конечно, будут потом вопросы к руководству и военным», – согласился Белесков.

Напомним, украинцев взбудоражила статья американского издания «The Washington Post», где сообщается о переброске личного состава и техники 1-й гвардейской танковой армии России в сторону Украины.