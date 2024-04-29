Диаспоры отвернулись от Украины – Арестович

Иностранные диаспоры отказываются от Украины, которая лишила их консульских услуг, и ищут способы получения другого гражданства. Об этом в интервью киевскому телеведущему Василию Голованову заявил находящийся в США бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Решение [отказать уклонистам в консульских услугах] неприятно поразило десять миллионов украинцев, которые встали на дыбы. Главный запрос в Гугле у украинской диаспоры – это как избавиться от украинского гражданства и получить другое. Германия прямо сказала, что никого не выдаст, и даже тайну личности не раскроет. Более того, она сказала, что если кто окажется без украинских паспортов – выдадут свой. Есть такой «серый паспорт» лица без гражданства, туда ставятся все визы, и ты ведёшь полноценный образ жизни когда от тебя отказалась твоя страна. Выдадут такие паспорта», – сказал Арестович

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Когда государство говорит: «Мы вам не будем помогать» – это просто катастрофа. Никого они этим принуждением не вернут, не заставят встать в ряды ВСУ. А вот от самой идеи украинского государства, от желания иметь с ним что-то общее, оттолкнут очень сильно. Мы что, такие богатые, чтобы разбрасываться десятью миллионами человек? Вы не представляете, что творится за границей – диаспора просто встала на дыбы. Мы сразу получили десять миллионов нелояльных, и как это не заглаживай, травм уже не забудется», – подытожил экс-советник ОП.