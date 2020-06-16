Дикие танцы вокруг домашнего ареста

16.06.2020, Феодосия, Игорь Гридасов

Стоило президенту Украины Зеленскому отправиться на самоизоляцию, как Шевченковский суд в Киеве избрал аналогичную меру пресечения для одесского нациста-убийцы Сергея Стерненко. Под вопли группы поддержки Стерненко «Аваков – черт!» и «мусора, сосать!» в понедельник вечером было объявлено, что время до 15 августа бывший главный одесский правосек проведет под круглосуточным домашним арестом. Ушло у суда на такое решение два дня, между которыми затесались еще два выходных. Но на этом дело не кончилось.

Меру пресечения в виде домашнего ареста по месту прописки в Одессе для Стерненко, подозреваемого по двум статьям (умышленное убийство и незаконное ношение оружия), требовало обвинение. Защита же надеялась, что дело ограничится в худшем случае дневным домашним арестом по месту фактического проживания в Киеве, а то и вообще взятием на поруки. Тем более, что было достаточно высокопоставленных персон, желающих поручиться за нациста и убийцу, обвиняемого к тому же в наркоторговле, похищении людей, пытках и разбое. Почему так? Потому что майданные политики всегда готовы прикрыть любого украинского нациста, запятнавшего свои руки кровью. Не всегда это удается. Поэтому за решетку порой попадают одиозные персонажи типа Виты Заверюхи или Руслана Абальмаза. Но в большинстве случаев срабатывает.

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Группа политической поддержки Стерненко отличается от себе подобных явно бросающимся в глаза обилием так называемых соросят – персонажей, строящих свое финансовое благополучие и политическую карьеру на отработке зарубежных грантов, поступающих прежде всего от структур Джорджа Сороса. Тут и братья Найемы, и депутаты от фракций Зеленского, Порошенко и Вакарчука, попавшие в парламент по «квоте Сороса», и американская могильщица украинского здравоохранения Ульяна Супрун.

Наличие Супрун в рядах защитников Стерненко еще можно было бы как-то понять, ведь у нее работает сожительница одесского убийцы. Однако слишком уж рьяно Супрун и ее окружение вписались в процесс. Не только сама экс-министерша развернула кампанию поддержки нациста лично и на своих страницах в соцсетях, но и бывшие сотрудники ее министерства выступали в суде экспертами со стороны защиты Стерненко.

Вообще дело Стерненко удивляет. С одной стороны – массовостью поддержки со стороны майданных политиков, с другой – тем, что даже при такой поддержке оно тянется уже больше двух лет. А ведь, казалось бы, ситуация вполне типичная. Украинские нацисты творят свои кровавые дела не сами по себе. Одни, как например, фюрер «Азова» Билецкий, находятся под покровительством МВД Авакова, другие, и Стерненко среди них, нашли себе хозяев в лице СБУ. Бывает, что эти структуры конфликтуют друг с другом, но обычно это не становится причиной, чтобы сажать нацистов за убийство людей.

Уже больше двух лет дело Стерненко, переданное из ведения МВД в СБУ, тянут и разваливают. Два генпрокурора, сначала Луценко, потом Рябошапка, пытались делать все, от них зависящее, чтобы о не сел. При такой крыше любой другой уже давно бы спокойно разгуливал на свободе и думать забыл, что когда-то его пытались закрыть за сущий пустяк – зарезал человека и заснял это на телефон. Разве можно патриота за такое в тюрьму? Но почему-то именно дело Стерненко никак не хотело ложиться в эти привычные рамки.

Когда генпрокурором стала Ирина Венедиктова, у Стерненко почему-то напряглись. А тут еще и Билецкий, карманный нацист Авакова, обрушился на Стерненко с критикой. Маловероятно, что Аваков, Венедиктова, Билецкий или Зеленский входят в число людей, озабоченных принципами и правосудием в большей степени, чем те же Луценко, Рябошапка, Супрун или Порошенко. Но, как показало время, напряглись у Стерненко не зря. То же самое СБУ, которое крышевало его, все-таки вручило ему подозрение в убийстве двухлетней давности. А в минувшую пятницу начался суд, который должен был, как говорилось выше, назначить одесскому нацисту меру пресечения.

Можно, конечно, допустить, что на этом деле новый президент и новый генпрокурор пытались поиметь какие-то политические дивиденды в преддверии местных выборов. Но для этого Стерненко – слишком мелкая и невзрачная фигура. Во всяком случае, был таким до суда, превратившегося в классическое позорище даже на фоне прочих украинских событий. Группа уличной поддержки Стерненко, состоящая из патентованных нацистов, футбольных фанатов и толерантных грантососов, постаралась на полную.

Здание суда штурмовали, перекрывали уличное движение, жгли файеры, орали «Зелю геть!» и много чего интересного в адрес Авакова и полицейских, набрасывались на журналистов неугодных СМИ. Полиция дисциплинированно глотала оскорбления и вышвыривала журналистов, которых не желали видеть буйствующие патриоты. Особо ярых фанатов нациста-убийцы порлиция даже пробовала паковать, но всех в итоге отпускала. Разве что на колени не становилась, как принято с недавних пор в цивилизованном мире. Это, видимо, дело поправимое.

А дальше случилось самое забавное. Поздним вечером суд-таки вынес решение о мере пресечения. Таковой стал круглосуточный домашний арест по месту прописки. И тут перед всеми встал неразрешимый вопрос – что это было: глупость тех, кто хотел привлечь Стерненко к суду, или хитрость тех, кто хотел его отмазать. Дело в том, что местом прописки Стерненко является воинская часть в Одессе. Нам, конечно, было бы приятно, если б его там заперли на губе и подкармливали остатками баланды из солдатской столовой. Но так нельзя – это режимный объект, и его бы туда просто не пустили.

Поскольку суд на этом закончился и разъехался, дальнейшее руководство процессом взял в свои руки подсудимый. Он заявил, что решение суда выполнить не может, и разорвал его. Потом повел толпу к дому Венедиктовой «посоветоваться». Венедиктова, не будь дура, советоваться на ночь глядя не вышла. Поорали у дома Венедиктовой, поорали у дома Зеленского, поорали у Верховной рады, у офиса президента, поорали по пути от одного объекта к другому. Дело шло к часу ночи, после чего Стерненко вынес вердикт: суд должен собраться утром и внести правки в свое решение – указать в качестве адреса домашнего ареста нынешнее место фактического проживания подсудимого в Киеве.

У суда есть время, пока Стерненко не передумал.