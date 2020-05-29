Дикий рынок украинских перевозок аукнулся вооруженным побоищем

29.05.2020, Киев, Игорь Петров

Государство никак не регулирует рынок перевозок в пригородах Киева, а потому происходят разборки между легальными и нелегальными перевозчиками.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил исполнительный директор ассоциации «Автоперевозчики Киевщины» Алексей Павленко, давая оценку массовой перестрелке в Броварах под Киевом, которую устроили водители маршруток.

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«Государство дистанцировалось от регулирования рынка перевозок, и регулирование на себя взял криминал. Государство не устанавливает правила игры на этом рынке, его устанавливают нелегалы», – сказал Павленко.

Он говорит, что в результате борьбы за передел рынка и таких инцидентов, как перестрелка в Броварах, страдают компании, которые занимаются перевозками, платят налоги и зарплаты своим сотрудникам.

«Страдают трудовые коллективы, которые недополучают деньги. Они не могут платить зарплаты, налоги, покупать новый транспорт. Черный рынок не имеет права на существование. Если ты хочешь заниматься перевозками, надо легализоваться, участвовать в конкурсах, инвестировать в транспортные средства.

Меня, например, государство обязало инвестировать 22 миллиона гривен, приходится брать кредит. А получается так, что человек просто берет машину и ездит рядом со мной и даже не регистрируется как субъект предпринимательской деятельности», – отметил перевозчик.

Он не согласен с заявлением министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что перестрелка в Броварах это «отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок».

«Какой «отголосок»? На конкурсах определяются лучшие компании, которые получают право перевозок. Речь идет о том, что нелегальные перевозчики вообще ни в каких конкурсах не участвуют, не считают нужным идти на конкурс, побеждать, инвестировать, платить налоги и пр. Зачем? Они просто выезжают в час пик и снимают сливки.

Дело в том, что рынок просто не регулируется», – сказал подчеркнул наш собеседник.

Перевозчик убежден, что разборки в духе 90-х со стрельбой должны пресекаться.

«Неважно, с чьей стороны это было, я это осуждаю. Это не цивилизованные методы ведения переговоров, и это происходило в жилом квартале», – резюмировал Павленко.