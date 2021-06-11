Диктатора Джукановича взбесил правдивый фильм сербского режиссера о Черногории

11.06.2021, Подгорица, Алексей Топоров

Националистическая Демократическая партия социалистов президента Черногории Мило Джукановича выступила против премьеры в Никшиче документального фильма режиссера с мировым именем Бориса Малагурски «Черногория. Разделенная страна».

Националисты назвали Малагурски «сербским шовинистом», который подстрекает жителей Черногории к войне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Черногорская премьера документального фильма Бориса Малагурски «Черногория, Разделенная страна», посвященного цивилизационному противостоянию местных прозападных свидомитов и просербских и пророссийских традиционалистов, должна состояться 19 июня в театре города Никшича.

В преддверии этого события, местный совет националистической Демократической партии социалистов выступил с заявлением, в котором говорится, что «никшический храм культуры не должен быть местом для демонстрация и пропаганды опасных и пораженческих идей и идеологий, которые напрямую подрывают концепцию гражданской Черногории».

При этом автор фильма в обращении называется «сербским шовинистом», подстрекающим народ Черногории к войне.

«Поскольку я готов держать пари, что никто из них не смотрел мой фильм, я приглашаю их (авторов обращения ДПС – ред.) успокоить страсти, принять демократическую волю граждан и посмотреть этот мирный фильм», – ответил Малагурски националистам в своем твиттере.

Режиссер также напомнил, что сразу же после поражения на парламентских выборах, лидер ДПС Мило Джуканович заявил о намерении партизанить в лесах. И отметил, что диктатор Черногории и его приближенные, безраздельно правившие республикой с 1991 года, не умеют делать это без культивирования разногласий, напряженности и конфликтов.

«Каждый, кто посмотрит фильм «Разделенная страна», поймет, кто борется за правду цивилизованно, культурно и достойно, а кто борется за установление диктатуры лжи с помощью цензуры, навешивания ярлыки и насилие», – добавил Малагурски.

Борис Малагурски – сербский документалист и журналист, гражданин Канады, покинувший Запад ради помощи своему народу. Снял нашумевшие фильмы, без прикрас рассказывающие, в том числе и о современной трагедии сербского народа, которые благодаря его личным дружеским связям показывались на Западе.

Это «Косово. Вы можете представить такое?», «Косово. Момент цивилизации», трилогия «Тяжесть цепей», две части которой были посвящены преступной политике Запада в отношении Югославии, а последняя – действиям Нового мирового порядка во всем мире.

Сотрудничает с российским международным телеканалом RT.