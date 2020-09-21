Черногорский диктатор Джуканович пригрозил уйти в лес партизанить

21.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что митрополиту Черногорскому и Приморскому СПЦ Амфилохию не позволят восстановить часовню Негоша.

Об этом диктатор заявил FACE TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью телеканалу Мило Джуканович сказал, что не видит проблемы в том, что правительство в стране сформирует некогда оппозиционная сила, поскольку она пообещала не менять прозападного курса страны. Насчет парламентского большинства бывших оппозиционеров он также не беспокоится, поскольку фракция его партии – Демократической партии социалистов (ДПС), не намного по численности уступает оппонентам.

«Мы представлены в будущем парламенте на одного депутата меньше, чем большинство, которое немного изменилось, но я не вижу в этом ничего драматического, – заявил президент Черногории. – Они заявили, что принимают все международные соглашения, подписанные Черногорией. При этом они заявили, что не изменят государственный и правовой статус Черногории и символы Черногории. Некоторые скажут, что все это просто невозможно поменять без принятия особых конституционно-правовых решений, но мне важно было услышать их. И мне очень приятно это слышать».

При этом Джуканович не обошелся без привычного для него бахвальства, сказав, что вместе с соратниками готов «бороться за Черногорию не только в парламенте, но и в лесах, если потребуется».

«Ну, конечно, мы будем защищать свою страну всеми средствами, и, как я сказал, и в лесах, и я думаю, что этим мы не будем отличаться от поколений наших предков, – заявил Джуканович. – Как вы думаете, каким образом Черногория защищалась в предыдущие века, откуда у Черногории десять веков государственности? Они есть у нее потому, что ее защищали не в парламентах, а с оружием в руках, ее защищали в лесах. Поэтому, если кто-то думает, что они могут отобрать у нас крышу над головой, мы сделаем то, что вы сделали бы и вы, если бы кто-то пришел, чтобы отобрать крышу над вашей головой против вашей воли, и это логично».

При этом черногорский диктатор довольно резко и агрессивно отозвался на намерение митрополита Черногорского и Приморского СПЦ Амфилохия восстановить историческую часовню Петра Второго Негоша в Ловчене в окрестностях Цетине.

«Этого просто не может быть. Это может быть только его намерением, которому не суждено осуществится в Цетине. Конечно, если он пойдет и установит закладной камень, этот камень будет снесен, и он это знает, и поэтому он не пойдет. Конечно, он объявлял, что с тех пор, как он приехал в 1989 году, он снесет Мавзолей и вернет часовню, но на это у него нет никаких шансов… Его остановят те, кто должен его остановить и я уже сказал ему об этом. Жители Цетине уже сказали ему, что ему придется пойти через их трупы. И это конец этой истории», – заявил Джуканович.