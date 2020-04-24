Диктатура на Украине? Просчитываем варианты

24.04.2020, Киев, Сергей Устинов

В последнее время на Украине популярны разговоры о грядущей диктатуре как одном из вероятных путей выхода из нынешнего политического кризиса и способе справиться с кризисом социально-экономическим, стабилизировать ситуацию в стране и навести порядок.

Кого-то авторитарная перспектива пугает, кто-то напротив, видит в ней единственное спасение страны, а кто-то уже предлагает свои услуги на политическом рынке в качестве украинского Бонапарта.

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Забавно, что призрак диктатуры бродит в мозгах украинцев на седьмом году после «революции достоинства», лейтмотивом которой были разговоры о приближении к европейским демократическим стандартам и свободе, в противовес Януковичу и его «диктаторским законам». Но что есть, то есть.

Тем интереснее было бы просчитать возможные варианты. Насколько введение полноценной диктатуры вообще возможно на Украине, каким образом это могло бы произойти, и сможет ли диктатура решить хоть одну из поставленных перед нею задач и оправдать надежды тех, кто надеется на нее, как на панацею от проблем, порожденных отечественной версией демократии.

Прежде всего, следует иметь в виду, что функционирование режима диктатуры- хоть военной, хоть полицейской, хоть опирающейся на симбиоз гражданского бюрократического аппарата и каких-то силовиков, это сложный в организационном смысле комплекс действий, требующий наличия под рукой у потенциального диктатора огромной массы компетентных исполнителей.

Которые понимают, как устроены различные сферы жизнедеятельности государства и способны не только обеспечить управляемость страной от центра до окраин, но и пресловутую социально-экономическую стабильность, когда лояльность населения определяется не столько какими-то репрессиями и подавлением оппозиционных настроений, но, в первую очередь, – обменом прав на социальные и экономические выгоды. Как говорил французский король Генрих Четвертый, «Я хочу, чтобы у каждого моего подданного по воскресеньям была на столе курица в горшке».

Понятное дело, размер этой самой «курицы» в каждом конкретном историческом случае различен и зависит от стечения массы факторов. Тем не менее, аксиомой является невозможность сколько-нибудь долгого существования авторитарного или диктаторского режима, опирающегося исключительно на голый полицейский террор или пропаганду, не подкрепленную реальными выгодами от существования такого режима для каких-то значимых слоев общества.

Есть ли на Украине предпосылки для диктатуры, если смотреть на дело под таким углом зрения? Ответ очевиден: нет. Потенциальному украинскому диктатору нечего кинуть массам в качестве кости. Более того, критическая зависимость наполнения бюджета от внешних кредитов предопределяет чувствительность любой власти к пожеланиям внешних кредиторов.

А значит, в ситуации, когда нужно будет признавать киевскую диктатуру как свершившийся факт или же как некие планы, согласие на осуществление которых заговорщики в Киеве просят у западных столиц, мнение заграницы будет определяющим и окончательным, независимо от того, сколько у потенциального диктатора будет «стволов» или полков.

В этом смысле предельно оторваны от жизни, смешны и наивны рассуждения тех, кто подсчитывает, сколько людей с автоматами необходимо, чтобы занять помещения правительства, Верховной Рады, президентской канцелярии и телецентра. Потому что диктатура – это не взятие власти, а в первую очередь, ее удержание и способность навязать ее регионам.

Относительно суверенная страна, даже находящаяся временно в состоянии гражданской войны, хаоса и полураспада, как показывает исторический опыт и масса примеров, вполне может породить феномен рожденной на местной почве диктатуры, которая имеет все шансы укрепиться, даже если ее не признает или долго не будет признавать пресловутое мировое сообщество.

Советская Россия после гражданской войны, гитлеровская Германия, Иран после революции аятолл, Испания Франко и режимы латиноамериканских военных хунт – во всех этих случаях, при всей вовлеченности в соответствующие процессы заинтересованных внешних сил, вопрос о власти все-таки больше решался внутри страны. А вот, к примеру, чехарда со сменой президентов Южного Вьетнама больше зависела от настроения в тех вашингтонских кабинетах, хозяева которых определяли размер военной и финансовой помощи Сайгону.

В этом смысле украинская диктатура возможна лишь в одном случае – если ее по каким-то своим соображениям утвердит клуб кредиторов Украины. А пока что на горизонте не просматривается ничего, что могло бы сподвигнуть внешнее управление на столь экзотический вариант удержания ситуации под своим контролем. Нынешняя имитационная демократия при всех видимых издержках вполне справляется с этой задачей.

Но допустим, потенциальному украинскому диктатору дали отмашку на установление режима личной власти. Вопрос: где найти столько преданных и при этом компетентных кадров, в ситуации, когда предшественники развалили на корню государственную службу как институт? Как обеспечить пресловутый порядок, если сегодня аваковская полиция не контролирует вполне криминогенную ситуацию даже в столице.

Одно дело – договорные матчи с нынешней слабой властью, которую можно попугивать согласованными показательными акциями собственных прикормленных радикалов на поводке. А совсем другое – обеспечить контроль над действительно взрывоопасной ситуацией в случае возникновения каких-то реальных, а не симулятивных форсмажоров. Например, когда на улицу массово выйдут протестовать реальные крестьяне, а не те, что в спортивных костюмах, как это было прошлой осенью и зимой.

Да и вообще, какая к черту диктатура, если сегодня власть не в состоянии в полной мере обеспечить даже функционирование относительно либерального режима карантина. А представьте, что будет, если возникнет нужда подавлять какие-то мелкие организованные протесты по всей стране сразу? К тому же, не забываем: чем более узка будет изначальная социальная база нашей гипотетической диктатуры, тем больший объем репрессивных сил и средств придется бросить, чтобы удержать под ее контролем всю страну.

Когда говорят о военном перевороте, то в украинских условиях это звучит как фантастика. Не потому, что среди нынешних политизированных военных не может найтись пара сотен желающих поиграть в местечкового Пиночета, а потому, что их путч продержится без ресурсов и поддержки извне от нескольких часов до нескольких дней. После чего последует триумфальное возвращение в Киев свергнутых гражданских политиков.

Среди пикейных жилетов от киевской политики популярны также разговоры об Арсене Авакове, который придет и порядок наведет. Прийти он может, это правда. Плохая новость в том, что никакого порядка за этим не последует. И не только по той очевидной причине, что Аваков не чудотворец. Но также и по той, гораздо менее очевидной для масс причине, что если приглядеться, ни у Авакова, ни в его окружении или в среде тех, кто считается таковым, нет никаких свежих идей относительно того, как стране вырулить из нынешней стагнации на дорогу пусть скромного, но реального и стабильного роста.

Очевидно, что Аваков не решит ни одну из реальных социально-экономических проблем, а значит, скорее раньше, чем позже, упрется в те же грабли, которые били по лбу всех украинских правителей, начиная с Кучмы. С той лишь разницей, что у Кучмы в руках было худо-бедно работающее государство с функциональным аппаратом, состоящим пусть не из ангелов, а в значительной степени из коррупционеров, но при этом людей, понимающих, как работает система.

Сегодняшние же фантазеры долюстрировались до того, что во власти сконцентрировалась критическая масса людей случайных и некомпетентных. При этом отнюдь не лишенных пороков своих, пусть корыстных, но профессиональных предшественников.

Наконец, оставив в стороне вопросы финансового и административного обеспечения гипотетической диктатуры, следует назвать еще одну причину, делающую малореальной такой проект на Украине: общая дезорганизация затронула и силовые структуры.

Несмотря на то, что после Майдана количество одних только антикоррупционных органов выросло втрое, эффективность их работы даже меньше, чем в домайданные времена.

Невозможно установить диктатуру в стране, где за деньги открываются и хоронятся уголовные дела. Где власть не в состоянии привлечь к суду уличенных убийц, где за три десятка лет не доведено до логического конца ни одно громкое коррупционное дело.

В таких условиях, да еще и учитывая огромное количество неучтенного оружия на руках у населения, вынужденного выживать за счет неформальной экономики, не рассчитывая на поддержку от государства, любая попытка установить диктатуру обернется лишь фарсом в духе «Свадьбы в Малиновке»: весело, но не страшно.