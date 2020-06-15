15.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Минский процесс, Политика
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Дипломат: Киев поставил на себя клеймо недобросовестного переговорщика


В Германии и Франции не нашла поддержки попытка Украины пропихнуть в минскую переговорную группу о мирном урегулировании конфликта откровенных пропагандистов, якобы представляющих Донбасс.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня один термин, который сегодня характерен для Украины – это рагулизм. Подход рагулей к решению глобальных политических проблем. Это как хуторяне, только в украинском варианте. Потому что когда люди якобы с высоким IQ, высоким навыком политической и юридической культуры, предлагают вводить со своей стороны абсолютных клоунов в Контактную группу, привозят людей, на которых негде ставить клейма – вот это рагулизм.

Это когда – мы такие все хитрые, как мы хитро всех обманули. А результат получился довольно грустным. Потому что они поехали в Берлин, а в Берлине – нет, не интересно. Они поехали во Францию, а Франции тоже неинтересны такие кульбиты. Когда выступает координатор от ОБСЕ Хайди Грау, она тоже об этом ни слова не говорит – я комментировать это не буду», – заявил Мирошник.

«То есть никто из международных партнёров, никто, кто участвуют во всём этом конфликте на международном процесс, не поддержал Украину в этом вопросе. Потому что все понимают, что это откровенная клоунада и конкретный рагулизм. То есть Киев сам поставил на себе клеймо недобрососвестного переговорщика», – добавил дипломат.

Как сообщал ПолитНавигатор, бежавших из Донбасса украинских пропагандистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша в Киеве назначили на роль представителей отдельных районов Донецкой и Луганской области для переговоров в Минске.

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