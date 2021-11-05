Дипломат о поездке Зеленского в Глазго: Полный провал!

05.11.2021 16:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Поездка делегации из Украины на конференцию в Глазго обернулась конфузом, когда президент Украины Владимир Зеленский не явился к времени своего запланированного выступления, а представитель США по вопросам климата Джон Керри объявил об этом с трибуны.

На эту деталь в эфире телеканала «Прямой» обратил внимание бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полный провал протокола и Зеленского на саммите в Глазго, также провал посла, потому что именно он осуществляет координацию работы делегации. Что вообще произошло? Президент Украины может определить, какая встреча важнее, и если встреча затянулась, её можно продолжить, но протокол должен сработать так, чтобы с высокой трибуны Керри не заявлял: «В зале нет президента Украины». В этой ситуации единственный выход – главе протокола пойти к Керри и сказать, что затянулась встреча, Керри бы понял и не стал бы объявлять. Прокол в том, что об этом публично заявили. Президент может расставлять приоритеты встреч, но это должно быть спокойно и тихо. Но теперь мы имеем, что все говорят не про выступление президента и наши позиции, а про эту ситуацию. Ничего хорошего из этого не вышло», – сказал Чалый.

Как известно на конференции в Глазго президент Украины Владимир Зеленский поймал своего американского коллегу Джо Байдена в коридоре, что было подано Киевом как большая удача, но вызвало язвительные комментарии наблюдателей.