Дипломат: Переброской войск США серьезно ухудшают международную безопасность

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Отправка нескольких тысяч военнослужащих в Восточную Европу, о которой объявил Пентагон, – это попытка усилить свои позиции на переговорах с Россией.

По его мнению, заявления США об отправке группировки в Восточную Европу ведут к эскалации.

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«Самое главное, что они тем самым серьезно ухудшают международную атмосферу безопасности. Интересно, что они собираются отправлять войска не по линии НАТО, а под собственным командованием. Казалось бы, это не столь важно. Но тем самым американцы посылают сигнал своим союзникам, что они готовы противостоять России по всей границе — от Черного до Балтийского моря», – отметил дипломат.

Он подчеркивает, что такого рода действия со стороны США Россия может рассматривать как угрожающий маневр.

«Кроме того, объявив о повышенной боеготовности войск, они косвенно подтверждают свои заявления о том, что Россия вот-вот вторгнется на Украину. При этом уже понятно, что за саму Украину они воевать не собираются. Помогать ей хотят поставками оружия. Но есть еще один нюанс. Такая группировка — это еще один фактор давления на переговорах. США думают, что они так усиливают свои переговорные позиции с Россией», – полагает Орджоникидзе.