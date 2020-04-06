06.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Украина
Просмотров:

Дипломат пугает Украину грандиозным ограблением




Отмена украинским правительством введенных ранее на время карантина ограничений на работу ломбардов и кредитных союзов выгодна, прежде всего, киевскому истеблишменту, который и является владельцами полулегальных заведений.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-консул Украины в Израиле Дмитрий Чекалкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Давайте поговорим о мародёрах. Правительство разрешило работу ломбардов во время карантина. Юлии Тимошенко принадлежит сеть ломбардов «Дешевые наличные», а семье Дмитрия Разумкова – сеть ломбардов «Про100Кредит», – отметил Чекалкин, процитировав мнение о том, что «ломбарды – легальная скупка краденого».

Он сравнил то, что в скором времени будет происходить на Украине с так называемым голодомором 1932-1933 годов.

«А ведь такое в истории Украины уже было. Во время Голодомора 1932—1933 годов одним из наиболее прибыльных и циничных проектов советской торговли стала сеть магазинов и универмагов «Торгсин»: чтобы купить самую простую еду, люди несли туда свои золотые обручальные кольца, нательные крестики, серьги, браслеты, броши, цепочки… В 1933-м, когда Голодомор достиг своего апогея, всеукраинская контора «Торгсина» приняла от населения более девяти (!) тонн золота.

Это пятая часть «желтого металла», заготовленного в тот год во всем СССР! Золотые украшения, как правило, весят по несколько граммов. Получается, если был достигнут показатель в девять тонн, значит, свои семейные драгоценности (в официальных документах они назывались «бытовое золото») принесли в «Торгсины» не менее полутора миллионов жителей Украины», – напомнил Чекалкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть