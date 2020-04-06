Дипломат пугает Украину грандиозным ограблением

06.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Отмена украинским правительством введенных ранее на время карантина ограничений на работу ломбардов и кредитных союзов выгодна, прежде всего, киевскому истеблишменту, который и является владельцами полулегальных заведений.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-консул Украины в Израиле Дмитрий Чекалкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте поговорим о мародёрах. Правительство разрешило работу ломбардов во время карантина. Юлии Тимошенко принадлежит сеть ломбардов «Дешевые наличные», а семье Дмитрия Разумкова – сеть ломбардов «Про100Кредит», – отметил Чекалкин, процитировав мнение о том, что «ломбарды – легальная скупка краденого».

Он сравнил то, что в скором времени будет происходить на Украине с так называемым голодомором 1932-1933 годов.

«А ведь такое в истории Украины уже было. Во время Голодомора 1932—1933 годов одним из наиболее прибыльных и циничных проектов советской торговли стала сеть магазинов и универмагов «Торгсин»: чтобы купить самую простую еду, люди несли туда свои золотые обручальные кольца, нательные крестики, серьги, браслеты, броши, цепочки… В 1933-м, когда Голодомор достиг своего апогея, всеукраинская контора «Торгсина» приняла от населения более девяти (!) тонн золота.

Это пятая часть «желтого металла», заготовленного в тот год во всем СССР! Золотые украшения, как правило, весят по несколько граммов. Получается, если был достигнут показатель в девять тонн, значит, свои семейные драгоценности (в официальных документах они назывались «бытовое золото») принесли в «Торгсины» не менее полутора миллионов жителей Украины», – напомнил Чекалкин.