Украинцам разрешили финансовую кабалу на карантине 

02.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское правительство отменило введенные ранее на время карантина ограничения на работу ломбардов и кредитных союзов, а также расширило перечень разрешенных видов хозяйственной деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решением правительства внесены изменения в постановление КМУ № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-22», которые расширяют перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности.

Так, во время карантина разрешено: продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники; продажа суточного молодняка домашней птицы; функционирования всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов», – говорится в сообщении.

Решение Кабмина в своём Telegram-канале прокомментировал член экстремистской военизированной группировки УНА-УНСО Назар Приходько.

«Правительство разрешило работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина. Не, ну ясно: когда у большинства людей в конце апреля закончатся накопления, надо же куда-то сдавать золото, серебро и бытовую технику… Надо же будет влезать в финансовую кабалу», – возмутился националист.