Дипломат раскрыл связь дебильного грузино-украинского национализма с нищетой

21.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Подогретый антирусской истерией погром, который устроили оппозиционеры в Тбилиси, ощутимо ударит по туризму, что негативно отразится на и так истощённой звериным национализмом грузинской экономике.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экстремисты своими руками уничтожают туристическую отрасль экономики Грузии, которая чуть ли не единственная, которая нормально развивается! Во времена СССР Грузия была процветающей страной с высочайшим уровнем жизни – всё разрушили, всё ухайдокали, зачем? По сути дела, это варварство и дикость руками этих экстремистов утверждает, что Грузия не способна принимать ни одно международное мероприятие на своей территории», – заявил в ходе дискуссии российский политолог Сергей Марков.

«Мне самому в своё время приходилось участвовать в подобного рода конфликте, я должен был участвовать в мероприятии в Грузии по линии Совета Европы. Из-за моей скромной персоны сорвали заседание по решению руководства Грузии! В ответ на это руководство Совета Европы поставило ультиматум: если не пустите Маркова, мы два года не будем проводить никаких заседаний, они сказали: да наплевать нам на заседания! Послушайте, нельзя вести себя как варвары», – призвал эксперт.

Завкафедрой международных отношений и дипломатии МГУ, политолог Николай Платошкин также отметил упадок, в который пришла Грузия, оторвавшись от союза с Россией.

«Тут рассказывают про политику нашей страны (по отношению к Грузии – ред.), да делегации грузинских царей осаждали просто Петербург с просьбой принять Грузию в состав России, чтобы она не была уничтожена! И, кстати, мы пошли на это скрепя сердце, потому что это означало жестокую войну с Турцией, когда наша армия вся была в Европе, в то время воевавшая против наполеоновской Франции. Вы что делаете, граждане, ведь, действительно, Грузия была самой развитой республикой Советского Союза! Мне многие, кто ездили в то время отдыхать, говорили: вот, живут люди, по чаю превосходили многие страны, истребители современные производили, студия «Грузия-фильм» была новаторской на советском пространстве», – напомнил дипломат.

«Есть повод, есть причина, причина всего этого – ужасная бедность. По данным Всемирного банка, Грузия беднее Армении, беднее Киргизии именно из-за того, что вышли из единого братского союза. Грузины, вам не стыдно, что вы до этого подрывали памятники своим солдатам, геройски защищавшим Брестскую крепость, у Шеварднадзе отец там погиб. Опомнитесь, хватит ждать западных коврижек, только с нами, в едином союзе с Россией вы сможете выжить!..

Мы тогда стабилизировали Грузию, мы не только помогли Шеварднадзе прийти к власти, мы жизнь ему спасли! Когда они устроили карательную операцию в Абхазии, кто вывозил Шеварднадзе? И вот это нам в ответ, в ответ – взрывы памятников нашим солдатам. Их же просили с абхазами и осетинами не через бомбы разговаривать, а нормально! Они убивали там сотни людей», – заметил Платошкин.

Также в ходе выступления он отметил и Украину, которая, как и Грузия, руководствуясь националистическими потребностями, проводит региональную политику двойных стандартов, приводящую к кровавым конфликтам.

«Сами отделились от Советского Союза – принцип нерушимости границ для них не действует, когда от них захотели отделиться, бомбите, убиваете, жгёте, что вы в ответ ожидаете от них? Поэтому, смотрите на Грузию, когда убили спящих наших солдат, подонки, причём эти солдаты были в составе миротворческой миссии по мандату ООН! Как мы после этого должны были реагировать, аплодисментами? И вот теперь этот же самый ответ», – негодует эксперт.

«Жгучий, тупой национализм мало того, что ведёт к гибели людей, он ведёт к гибели ваших государств, которые после распада СССР так и не состоялись именно потому, что основаны на этом чудовищном, дебильном национализме, за который должно быть стыдно настоящим украинцам и настоящим грузинам», – добавил Николай Платошкин.