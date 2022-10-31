Дипломат: Швейцария больше не является нейтральным государством
Открыто встав на сторону коллективного Запада, Швейцария стала терять свой нейтральный статус
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, отвечая на вопрос о текущих отношениях РФ и Швейцарии.
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«Я не могу сказать, что наши контакты сошли или сходят на нет. Мы все-таки поддерживаем отношения со швейцарскими властями. Однако мы вынуждены констатировать, что Швейцария постепенно утрачивает свой нейтральный статус. Обычно нейтральная страна не занимает позицию той или иной стороны.
В данном случае у швейцарцев это не получилось, и они открыто встали на сторону так называемого коллективного Запада, присоединившись ко всем восьми пакетам санкций. В некоторых областях они пошли и дальше. Мы сожалеем, поскольку Швейцария исторически была тем местом, где происходили международные контакты самого различного уровня. Даже в годы холодной войны Швейцария, в частности Женева, предоставляла площадки для наведения мостов», – сказал дипломат «Известями».
Он подчеркнул, что из-за отсутствия авиасообщения российским делегациям стало трудно добираться до Женевы.
«Это серьезная помеха для участия в международных мероприятиях. Также швейцарцы ввели жесткий порядок выдачи виз, в том числе дипломатических. Со своей стороны мы пытаемся договариваться, чтобы вернуться к прежнему порядку выдачи виз. Мы стали получать определенные сигналы от швейцарских коллег о том, что они будут готовы более конструктивно смотреть на эту ситуацию», – отметил Гатилов.
Спасибо!
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