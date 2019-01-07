Дипломат Януковича: Лукашенко старается как теленок сосать двух маток

07.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его окружение не пойдут на воссоединение с Россией, которая в условиях санкций принуждает Минск к реализации Союзного договора.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил Константин Грищенко, возглавлявший МИД Украины во времена Виктора Януковича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день, учитывая общие санкции и падение цены на нефть, в российском правительстве, наверное, тоже решили, что они не могут себе позволить просто так предоставлять такой ресурс. Поэтому ситуация там тоже непростая, но думать, что так просто президент Лукашенко отдаст Белоруссию и останется губернатором новосозданной провинции, я не думаю. Я не верю, что руководящая элита Белоруссии готова к такому сценарию, потому что потеряет не только он, а все его окружение и еще много людей», – сказал Грищенко.

Украинский дипломат прогнозирует, что белорусский лидер попытается заигрывать с Западом.

«Лукашенко также ищет возможность получить помощь со стороны Запада. Для него важно сохранить эту относительную самостоятельность, с тем, чтобы как теленок получать от двух маток все, что он может. И иногда ему это удается. Поэтому сказать, что в данном случае мы можем говорить о полном поглощении Белоруссии в этом или следующем году, все-таки не приходится», – резюмировал Грищенко.

Напомним, ранее российский политолог Сергей Богатырёв заявил, что озаботившийся сохранением белорусской самостийности Александр Лукашенко, демонстративно заигрывающий с западными посольствами в ответ на жесткие экономические шаги Москвы, должен помнить, чем закончилась аналогичная тактика для украинского президента Виктора Януковича.