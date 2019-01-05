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05.01.2019, Москва-Минск, Владимир Гладков
 
Белоруссия, ЕС, Политика, Россия, США, Украина
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В Москве напомнили торгующемуся Лукашенко о судьбе Януковича

Озаботившийся сохранением уровня белорусской самостийности Александр Лукашенко, демонстративно заигрывающий с западными посольствами в ответ на жесткие экономические шаги Москвы, должен помнить, чем закончилась аналогичная тактика для украинского президента Виктора Януковича.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил российский политолог Сергей Богатырёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предмет торга – не совсем верная характеристика, потому что у нас торгуется только Лукашенко, и проблемы возникать могут у него. Какие проблемы возникать могут у Москвы – мы видели ситуацию пятилетней давности, когда Янукович продолжал политику торговли с Москвой. Вы нам деньги, мы будем придерживаться того, этого, десятого. В итоге он не доиграл сценарий по независящим от него обстоятельствам, вмешались «партнёры», но он тоже пытался вести торговлю с Москвой. Чем это закончилось – мы сейчас наблюдаем в полный рост», – заявил Богатырёв.

Белорусский эксперт Артём Агафонов заметил, что Запад не сможет заменить Минску экономическое сотрудничество с Россией.

Запад нам глобально предложить ничего не может. Слова о демократии, признание Лукашенко на уровне структур и рукопожатий. Экономически  –ничего. Российский рынок – 51 процент внешней торговли Белоруссии. Заменить это нечем», – отметил Агафонов.

Однако, считает он, Запад может создать экономические проблемы, чтобы сорвать реальную интеграцию в рамках Союзного государства.

«Другое дело – создавать проблемы: если резко проталкивается вариант с объединением, вхождением в единое государство – это просто на уровне мирового сообщества объявляется нелегитимным, вводятся дополнительные санкции, не исключаю, что по принципу крымских, когда отрезают всю территорию от финансовых инструментов. Ни нормальных банков, ни сотовой связи, приходится придумывать специально. Может быть сделан и это вариант», – сказал Агафонов.

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