«Дипломатическая пустышка» – Карасев о потугах Зеленского в Давосе

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Посвящённая украинской «формуле мира» встреча советников по безопасности из 81 страны, закончилась полным провалом для Украины.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать встречу в Давосе по украинской «формуле мира», в которой принимал участие в Владимир Зеленский.

«Впечатление от этой встречи двоякое. Потому что расширение круга участников, 81 страна принимала участие. Но в то же время я бы сказал, что эта встреча не несёт добавленную дипломатическую стоимость, поскольку нет качественного превращения, и нет результата. А результат в том, чтобы приблизить эти консультации к реальным переговорам, и согласовать позиции конфликтующих сторон. Этого не произошло», – пожаловался Карасев.

Он подчеркнул, что без участи в таких встречах представителей Китая, Турции и в первую очередь России, это всё превращается в бесполезные посиделки.

«Единственный конкретный озвученный результат этой встречи был озвучен министром иностранных дел Швейцарии, которая сказала, что без участия в таких встречах представителей России, дальнейшее расширение участников переговоров не имеет смысла. И многие в кулуарах, представители Латинской Америки, говорили, что если дальше не будет согласования позиций воюющих сторон, то эти встречи превращаются просто в дипломатическую пустышку», – подытожил политолог.