Директор Канцелярии по Косово: Приштина открыто нарушает все соглашения

Директор Канцелярии правительства Сербии по Косово и Метохии (фактически – министр) Петар Петкович заявил, что сегодняшнее решение властей Приштины запретить ему въезд в Косово и Метохию (КиМ) свидетельствует о том, насколько в Приштине нервничают.

Поэтому, уверен он, сепаратисты больше и не скрывают, что нарушают все соглашения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приштина больше не скрывает, что нарушает все соглашения, она показывает, что не хочет соглашений. Сегодняшним актом «премьер-министр» самопровозглашенного Косово Альбин Курти показывает, что он не хочет мира» – сказал Петкович.

Он подчеркнул, что Приштина, запретив ему въезд на территорию Косово и Метохии, самым прямым образом попирает договоренность об официальных визитах, и отметил, что вовремя предупредил о своем прибытии – в соответствии со всеми предусмотренными процедурами.

«Понятно, что Приштина не хочет нормализации отношений, когда меня, как основного переговорщика со стороны Белграда, не пускают в Косово и Метохию. Понятно, что Приштина не хочет продолжения соглашений с Белградом», – отметил Петкович.

Петкович

Чиновник также задал риторический вопрос – обеспокоило ли Курти то, что сегодня он планировал навестить в госпитале Косовской Митровицы сербского подростка Неманю Митровича, на которого албанцы напали 12 сентября в его родном селе Бабин Мост и нанесли ножевые ранения, опасные для жизни. Петкович отметил, что нападение на этого парня невозможно скрыть, равно как и сотни инцидентов и нападений на все сербское, в том числе на собственность Сербской православной церкви, которые происходят на территории Косов и Метохии каждый день,

«Может, Альбин Курти думал, что, запретив мне въезд, он также запретит открытие площади братьев Милич? Этого не будет, площадь в Косовской Митровице откроется в лучшем виде», – сказал Петкович, напомнив, что братья Милич были близнецами, которые погибли в составе Югославской народной армии, сражаясь за Косово и Метохию против албанских боевиков.

Сербский чиновник также указал, что таким поведением Курти посылает сигнал о том, что не хочет переговоров с Белградом, а хочет эскалации напряженности и пытается спровоцировать конфликты и привести к дестабилизации в Косово.

«Тот факт, что они строят базы и проводят рейды [в сербских населённых пунктах] с так называемыми сотрудниками Сил безопасности Косово (де-факто вооружённые силы – прим. ПН), хотя они не имеют на это права, потому что нарушают Брюссельское соглашение от 2013 года, – всё это свидетельствует о том, что Курти хочет конфликтов на территории Косово и Метохии», – заявил Петкович.

За последние месяцы косовские силовики 12 раз проводили несанкционированные операции на севере Косово, в основном населённом сербами, захватывая здания местной сербской администрации, врываясь в дома сербов, провоцируя вооруженные нападения и прибегая к тактике насильственного задержания. С целью устрашения местного сербского населения все силовые акции Приштины проводились с использованием бронемашин и до зубов вооруженных спецназовцев.

Петар Петкович также отметил, что не откажется от поездок в Косово и Метохию. Чиновник уже несколько раз подвергался нападкам со стороны властей в Приштине с тех пор, как в октябре 2020 года стал директором Канцелярии по Косово и Метохии. Это уже девятый запрет на въезд Петковича на территорию сербского автономного края, который с 1999 года контролируют албанские сепаратисты при поддержке Запада, в первую очередь США.

В 2008 году албанцы безо всякого референдума провозгласили на территории края так называемую «Республику Косово», независимость которой признают менее половины членов ООН. Против независимости выступают, в частности, Россия, Китай, пять стран-членов Евросоюза (Испания, Словакия, Кипр, Румыния и Греция) и даже имеющая статус кандидата в члены ЕС Украина.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Сербия также продолжает кампанию по отзыву странами мира признания независимости Косово. 27 августа 2022 года президент Сербии Александр Вучич сообщил, что хранит в своем сейфе семь пока не опубликованных официальных дипломатических нот об отзыве признания независимости самопровозглашенного Косово, а 20 сентября он заявил, что ещё одна страна приняла такое решение.