Директор львовского музея: Русским не нужны земли, они хотят поубивать бандеровцев

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ВС РФ специально разбомбили музей гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича в Львовской области, чтобы стереть память о символе сопротивления русским.

Об этом в эфире львовского телеканала «Первый западный» заявил директор Львовского исторического музея Роман Чмелик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта война – это война не за территории. Россия – одна из самых больших стран мира, и ей территорий своих хватает. Это война за ценности, и эти ценности у украинского и российского народа были всегда разными. Царская и советская пропаганда насаждала идею колыбели трёх братских народов, также рассказывали нам свои версии истории, где мы всегда были младшим братом. В действительности, ценности и видения перспектив развития у нас абсолютно разные, и именно с этим воюет РФ. За эти же ценности, к которым принадлежит свобода, свобода слова, свобода народа, понятие суверенитета, украинцы хотят быть гражданами своей страны, а не подданными или рабами в России или любой другой империи. И об этом идёт речь в этой войне», – заявил Чмелик.

По его словам, именно за эти ценности боролся нацист Шухевич – и русские не простили ему это.

«Поэтому музей Шухевича и сама фигура Шухевича, которая в середине ХХ века была определённым символом вооружённой борьбы против тогда ещё Советского Союза. Уже никто не боролся с оружием в руках, никто на Западе. Была поделена Европа после Ялтинской конференции, и все смирились с тем положением, которое всем навязала Россия. Шухевич – один из немногих, кто возглавлял, продолжал вооружённую войну против Советского Союза. И поэтому был уничтожен сейчас этот музей, чтобы стереть память о нём, чтобы уничтожить всё, что связано с этим именем», – причитал директор львовского музея.

Отметим, что в ходе той атаки также был повреждён корпус местного университета, где в своё время учился еще один идол украинских нацистов – Степан Бандера, на день рождения которого и пришёлся удар.