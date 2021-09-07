«Дискриминация и террор». Американские журналисты сняли документалку про Украину

07.09.2021 16:37 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Американские журналисты – выходцы с Украины – подготовили вторую часть проекта «Dependent Ukraine » (Зависимая Украина), которая наглядно рассказывает о многочисленных нарушениях прав человека на Украине после госпереворота 2014 года.

Работа получили название «Дискриминация и террор», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конец 2013 года. На киевском Майдане независимости начинаются протесты. В этих акциях с самого начала участвуют радикальные украинские националисты. Однако страны Запада оказывали майданавцам максимальную информационную и политическую поддержку, помогая им прийти к власти. Хотя уже тогда, на Майдане, открыто звучали призывы к расправе над «неправильными» украинцами, обещания дискриминировать русский язык и призывы запретить всё то, что якобы мешает национальному возрождению Украины» – напомнили авторы проекта о событиях восьмилетней давности.

Во второй части проекта авторы рассказывают о дискриминационном законе Украины о декоммунизации, о запрете на критику националистической пропаганды, преследованиях за призывы наладить отношения с Россией и правду о гражданской войне на юго-востоке, о тотальной политической цензуре, незаконном закрытии оппозиционных телеканалов, убийствах и травле журналистов, борьбе с советским кино и книгами российских писателей.

Американские журналисты приходят к выводу, что украинское руководство сознательно провоцирует гуманитарную катастрофу в неподконтрольном Донбассе, подчёркнуто унижает русскоязычных жителей, отказывает собственным гражданам в политических правах, и дискриминирует прихожан канонической Украинской православной церкви.

Более того, националисты при поддержке украинского руководства целенаправленно разжигают межнациональную ненависть в стране.

«Что дальше, может быть депортации и концлагеря?» – задаются вопросом авторы проекта.

Напомним, в первой части «Dependent Ukraine» рассказывается о конкретных персоналиях, осуществляющих внешнее управление украинской экономикой.