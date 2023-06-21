Диверсанты временно остановили железнодорожное сообщение в Крыму

Анатолий Лапин.  
21.06.2023 09:04
  (Мск) , Киев
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В районе Феодосии повредили железнодорожное полотно.

Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, обошлось без жертв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Из-за происшествия были отменены утренние электропоезда, пассажиров со станций Феодосия и Владиславовка отправят автобусами.

«В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», – заявил Аксенов.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил:

«В связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички. Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами. Время на восстановление движения – полтора, два часа».

Ранее в Крыму уже происходили подрывы железнодорожного полотна в Бахчисарайском и Кировском районе. ФСБ сообщала о задержании диверсантов, готовивших теракты на транспортной инфраструктуре.

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