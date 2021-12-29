Диверсанты ВСУ похитили бойца ЛНР

29.12.2021  13:18 (Мск), Луганск,
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Украинские диверсанты, применив насилие, похитили бойца ЛНР и передали его СБУ. На месте происшествия обнаружены следы борьбы и кровь.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы Народной милиции республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские диверсанты, применив насилие, похитили бойца ЛНР и передали его СБУ. На месте происшествия...

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По информации ведомства, в зоне конфликта диверсионная группа Сил спецопераций ВСУ вновь совершили акт агрессии с похищением представителя ЛНР.

«На месте, где находился наш боец, обнаружены следы борьбы и крови, что свидетельствует о применении в отношении него действий насильственного характера. По нашим данным, в настоящий момент в отношении похищенного военнослужащего применяется физическое и моральное воздействие, а также используются запрещенные медикаменты для принуждения его к даче ложных показаний и создания доказательной базы, с целью оправдания преступных действий украинских боевиков», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, в октябре этого года диверсанты ВСУ похитили наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка, который до сих пор пребывает в украинском плену.

В НМ ЛНР эти факты назвали результатом бездействия ОБСЕ и отсутствия должной реакции руководства миссии.

При этом украинская сторона подтвердила факт похищения, представив инцидент в типичной для себя манере – якобы боец «в российском мундире» был под действием наркотических препаратов, непременно ранее судимый.

«Нарушитель в российском мундире, в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию соприкосновения в сторону украинских позиций. Наши защитники задержали боевика, после чего передали его представителям Службы безопасности Украины. … Имел при себе паспорт так называемой «ЛНВ». В дальнейшем выяснилось, что задержанный с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье 115, ч. 1 (Умышленное убийство)», – сообщили в ООС.



Примечательно, что подобное «уголовное прошлое» украинская сторона приписала и похищенному ранее Андрею Косяку.

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