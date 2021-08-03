«Диверсионные группы ФСБ». Бессмертный обвинил Россию и Белоруссию в убийстве беломайданщика

03.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Практически всех беглых белорусских «змагаров» на Украине отслеживают спецслужбы Белоруссии и России.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Бессмертный считает, что найденного сегодня утром повешенным в Киеве главу «Белорусского дома» Виталия Шишова ликвидировали именно эти спецслужбы.

«Такая спецоперация полностью совпадает с подобными операциями, которые проводились структурами КГБ по всему Советскому Союзу и за его границами. Это еще раз говорит о том, что бывших сотрудников КГБ, особенно в профиле диверсионной работы, оперативно-разведывательной, не бывает. Эти люди продолжают свою нечистую службу, нести смерть», – уверяет Бессмертный.

«Во-первых, это связано, безусловно, с протестами, которые были против самого Лукашенко, режима Лукашенко. Пока что Белоруссия в большинстве своем не понимает, что она борется с путинским режимом, который в Белоруссии реализуется руками Лукашенко. И это осложняет отношение и оценку ситуации. Да и вещи, о которых мы с вами говорим, которые касались бы обеспечения безопасности этих людей, создания системы безопасности», – сказал политик.

«На территории Украины продолжают деятельность диверсионные группы ФСБ. Они точно так же отслеживают людей. Я знаком со многими белорусами, которые находятся сейчас в Киеве. Мало кто из них, кто не сказал бы, что за ними следят. То есть, представляете, какая это машина ФСБшно-КГБшная сейчас работает в Киеве, отслеживая этих людей», – заявил Бессмертный.