Диверсия? В Крыму из-за повреждения путей остановлено движение поездов

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Вечером в Крыму было приостановлено движение электричек и поездов между Симферополем и Севастополем из-за повреждения железнодорожных путей.

Инцидент произошел вскоре после сообщения украинских СМИ, будто бы в крымском радиоэфире спецслужбам Киева удалось запустить обращение главы ГУР Кирилла Буданова, где тот обещал скорый захват полуострова и призывал активизироваться крымскую агентуру.

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По данным МЧС, повреждение путей было выявлено в 19.55 в Бахчисарайском районе в селе Почтовое. Произошло повреждение железно-дорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов.

«Движение по участку жд восстановят через несколько часов. Все пассажиры отправляются в Севастополь автобусами. Думаю, в ближайшее время из официальных комментариев узнаете и причины произошедшего. Информацию о подрыве подтвердить не могу», – сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

А вот крымский общественник Александр Талипов сообщил, как было повреждено полотно.

«Уважаемые крымские правоохранители. Просьба не церемонится, не надо никого брать живым если кто-то в Крыму будет совершать диверсии… На данный момент известно, что взрыва не было, работали переносной сваркой и вырезали часть полотна. Проводятся оперативные мероприятия, подозреваемых установлена. Огромная просьба не брать живыми», – написал Талипов.

Украинские СМИ распространили сегодня видео, где запечатлен якобы имевший место момент с трансляцией обращения главы украинской военной разведки Кирилла Буданова по радио Крыма.

«Всем патриотам: время действовать настало. Ждите, мы идем», – сказал чиновник, которого считают организатором теракта на Крымском мосту.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня досрочно были завершены ремонтные работы по восстановлению автомобильного полотна на Крымском мосту.