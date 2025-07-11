Для чего на самом деле страны Запада дали независимость своим колониям
Мы много раз говорили о том, что страны Запада и транснациональные корпорации эксплуатируют Африку и просто выкачивают из неё ресурсы. Но возникает вопрос: зачем Запад в середине XX века наделил Африку независимостью, если грабить континент, казалось бы, было бы проще на правах собственника? Нет, в этом не было совершенно никакой морали. Якобы цивилизованное время требовало цивилизованных решений, и якобы поэтому метрополии наделили свои колонии независимостью. В этом был исключительно холодный расчёт. Впрочем, ждать иного от Запада никогда не стоит.
Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.
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Чтобы полностью раскрыть суть и объяснить причину доброты «белых господ», предлагаю ради примера поближе рассмотреть Нигерию как лидера по ВВП на континенте и как самую богатую страну Западной Африки и всего Сахеля, занимающую шестое место по добыче нефти в мире. Что скрывается за этим богатством, сколько денег доходит до рядовых нигерийцев, да и доходит ли вообще?
Давайте представим, что страна получает независимость. Западные страны с помпой показывают по ТВ поднятие нового флага Нигерии, а радостные жители счастливы, что теперь надёжные западные партнёры предоставят им технологии для добычи нефти, а инвесторы выстроятся в ряд, ведь теперь у молодой страны есть гарантированный источник дохода.
Однако вместо этого Нигерия получает гражданскую войну и непрерывные госперевороты. Местные жители расстроены, но всё же ждут окончания кризиса. Ведь стоит только подождать, и всё, что обещали в бывшей метрополии, исполнится.
Но Shell и British Petroleum всё же продолжают добычу нефти, как добывали её ещё за 4 года до независимости Нигерии. Из-за этого страна переживает крупнейшую экологическую катастрофу, что не устраивает местных жителей, и они устраивают безоружные протесты против компании Shell, ведь она и является главным виновником экологического бедствия в стране. В Нигерии словно листают страницы апокалипсиса: страна покрыта слоем чёрной копоти, реки похожи на нефтяные болота, а население страдает от ряда страшных болезней. Совсем не то, что обещали бывшие хозяева перед провозглашением независимости.
Однако протесты с транспарантами заканчиваются насилием: кого-то убивают, кого-то сажают в тюрьму, а кого-то публично казнят. В стране появляются вооружённые люди, которые поджигают нефтепроводы, похищают людей и, в ущерб экологии, качают нефть, не самым чистым методом, перегоняя её в горючее, в результате чего огромная часть нефти просто стекает в землю и воду.
Как видим, если приходят зарубежные специалисты с большим именем, то это ещё не значит, что вместе с ними приходит закон, порядок и чистота. Все блага культурной добычи существуют лишь там, где живут и процветают «белые господа». Чёрному континенту – «грязная» добыча, которую, помимо упомянутых, осуществляют старые знакомые из Exxon Mobil, Chevron, Total, Agip, Nexen, Equinor и прочие. Среди всего этого множества нефтяных компаний только одна нигерийская – NNPC.
Разумеется, жители Нигерии, живя на огромных месторождениях, «добывают» нефть по чёрным схемам и просто подключаются к чужим нефтепроводам, ведь они долго ждали, что западные нефтяные компании создадут для них рабочие места и дадут работу. Но рабочие места открылись только для белых господ, а нигерийцы, справедливо считая нефть собственными народными богатствами, вынуждены воровать и перерабатывать её, что не нравится местным силовикам, которые, выполняя приказы властной прислуги транснациональных корпораций, натыкаясь на кустарные нефтеперерабатывающие заводы, просто сливают топливо в реки, откуда остальные потом пьют воду и ловят рыбу.
Представьте, что ещё в 60-е годы в притоке реки Нигер ежегодно проводились многолюдные фестивали рыбаков, которые тысячами ловили рыбу в день открытия рыболовного сезона. Сегодня же рыбаков также достаточно много, но вот рыбы, и соответственно, фестивалей – давно нет. Людям некуда особо деваться, поскольку работы им никто не даёт, поэтому они вынуждены ловить оставшуюся отравленную рыбу в ядовитой воде, потому что зарубежных гостей местная экология совершенно не интересует.
Но самое интересное то, что сотрудники нефтяных компаний сами вступают в сговор с африканскими бедняками, чтобы те повреждали нефтепроводы и воровали нефть. Всё для того, чтобы сервисные службы нефтяников получали подряды на восстановление и для отмазки делали свою работу, а остальные деньги забирали себе. Но не просто так. Всё для того, чтобы нефтяные компании могли скрывать следы своей грязной добычи нефти, а всю вину возлагать на местных, которые якобы нагло подключаются к нефтепроводам.
Казалось бы, почему тогда нефтяные компании прокладывают трубы не под землёй, как того требуют все правила монтажа и безопасности магистралей, а на поверхности, да ещё в глухих джунглях вблизи бедных деревень? Да чтобы местные могли врезаться в трубы, а нефтяники потом кричали на весь мир, что это не они загрязняют экологию, это всё нигерийские дикари.
Получается замкнутый круг. Нефтяные компании специально создают свободный доступ к своим трубам, фиксируют утечку в конкретном месте и сливают информацию силовикам, которые потом сливают украденное топливо в воду. Вуаля, Shell и Chevron под шумок начинают выброс вредных веществ, который они потом благополучно свалят на местных «дикарей».
Но главный парадокс Нигерии в том, что страна вроде бы и богатая: нефти под ногами много, а народ бедный. Но это не говорит о том, что её населяют глупые дикари. Местные прекрасно понимают происходящее и борются с этим. Вот уже долгие годы идут судебные разбирательства, на которых люди обвиняют преимущественно британскую Shell в сильнейших загрязнениях воды, в уничтожении рыбы и лесов, требуют денежной компенсации и очищения территорий. Разумеется, нефтяники затягивают процессы на десятилетия и компенсируют ущерб исключительно в крайних случаях. Но всё же продолжают добычу нефти, а люди продолжают страдать и погибать вместе с рыбой, животными и лесами.
Запад столетиями торговал местным населением для рабского труда. Когда же времена изменились и началась мировая индустриализация, рабство начали отменять не из любви к чернокожим, а из-за выгоды. Так было удобнее. Как однажды стало удобней наделить колонии независимостью, потому что африканские руки больше не были нужны. Гораздо выгоднее стал не труд, а полезные ископаемые, которые удобно добывать в условно независимых странах. Эти страны до сих пор имеют урезанные права на армию, на собственную валюту, культуру, СМИ, образование, документацию и законодательство.
В этих странах правительства часто защищают не людей, а интересы транснациональных корпораций. На людей им совершенно плевать, как и на загрязнения и пресловутое глобальное изменение климата. Африканским странам дали независимость не для свободы, а чтобы можно было выкачивать из них ресурсы, не опасаясь за нарушения норм. Просто стало нельзя гадить на британских или французских землях, поэтому нужно было дать статус независимости этим землям и делать с ними что угодно. Как говорится: хоть трава не расти, и это в прямом смысле.
Страны Запада дали независимость своим колониям, чтобы избавиться от своих обязательств и не беспокоиться о последствиях вроде разливов нефти. К тому же, рано или поздно пришлось бы считать жителей собственных колоний полноценными гражданами и дать им паспорта Великобритании, Франции и других европейских стран, заботиться о них как о полноценных гражданах своих стран. Но хуже всего то, что пришлось бы равномерно распределять блага между людьми, которых в колониях в разы больше, чем в метрополиях, а ресурсы довольно ограничены. Также пришлось бы развивать свои территории: строить там дороги, заводы, электростанции и прочее. Ведь гораздо легче просто выкачивать газ, нефть и другие ископаемые, чем ими же делиться.
Обратите внимание, что в африканских странах в основном орудуют те компании, которые принадлежат большой тройке транснациональных корпораций – BlackRock, Vanguard и State Street. Знакомые нам Shell, Chevron, Exxon Mobil, Total и другие компании контролируются большой тройкой, которая только по количеству денег владеет половиной мира.
BlackRock, Vanguard и State Street непрерывно осуществляют свою экспансию по миру. Только у одной BlackRock за последнее время из крупных приобретений можно назвать Украину. Именно эта корпорация полностью купила страну, превратила её в оружие против России и распоряжается украинцами как собственностью.
Впрочем, транснациональные корпорации точно так же могут распоряжаться и всеми странами Запада: стравливать их между собой, объединять или вести на мировую войну против Востока. Что-то похожее уже случалось во время Второй мировой войны, когда западные финансисты, промышленники и банкиры накачали Германию оружием и деньгами, чтобы та отправилась на Советский Союз. Сейчас история повторяется, и за спиной у стран Запада стоят такие же люди, для которых совершенно не важны англичане, французы, немцы или американцы. Так какое им дело до проблем нигерийцев или украинцев?
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