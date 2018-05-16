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«Для чьего пиара мы тут находимся?» – разъярённые ВСУшники требуют ответа от командования
Боевики «ООС», заблокированные ВС ДНР под Чигарями, записали видеообращение к президенту Порошенко.
В настоящее время ролик стремительно распространяется по интернету, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Со слов одного из украинских боевиков, командование «Операции объединённых сил» приказало закрепиться под посёлком Чигари, но на месте оказалось, что окапываться негде, так как местность – болотная.
«Тут, буквально, на дистанции выстрела стрелкового оружия находятся сепары, ихние «глаза». Любой стрелкотнёй они нас достают», – сетует военнослужащий.
ВСУшник сообщил, что командование обещало поддержать пехоту бронетехникой, но так этого и не сделало. В настоящий момент подразделение заблокировано Вооружёнными силами ДНР.
«Для чьего пиара мы здесь находимся?», – негодует солдат.
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