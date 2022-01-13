«Для друзей – всё, для врагов – закон»: Зеленский бьёт Ахметова штрафами

13.01.2022  15:21 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Украина, Энергетика
Новости Украины

Власти Украины оштрафовали облэнерго Рината Ахметова почти на полмиллиона гривен. Поводом для санкций в отношении «ДТЭК Киевские региональные электросети» стали «жалобы пользователей» и результаты проверок, которые вызвали нарушения при обслуживании потребителей.

По мнению политолога Константина Бондаренко, штрафы могут быть связаны с конфликтом президента Владимира Зеленского и олигарха Ахметова. Глава государства в конце прошлого года публично заявлял о причастности миллиардера к подготовке госпереворота.

Власти Украины оштрафовали облэнерго Рината Ахметова почти на полмиллиона гривен. Поводом для санкций в...

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«Учитывая общую напряженность в отношениях между Офисом президента и богатейшим человеком Украины, можно предполагать, что в основе этих проверок и штрафов лежит желание сделать Ахметова более сговорчивым. У нас меняются президенты и правительства, но неизменным остается принцип «для друзей – все, для врагов – закон»», – сказал эксперт.

Он отметил, что у регулятора всегда были претензии относительно подключений к сетям, а пользователи всегда жаловались на проблемы в этой области, но штрафы за нарушения выписали только сейчас.

«Можно предположить, это вызвано общими отношениями между Офисом президента и Ахметовым», – сказал Бондаренко.

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