Для Киева антироссийские пятиминутки ненависти» оборачиваются «пятиминутками энергокризиса»

07.12.2018

Провоцируя разрыв оставшихся экономических связей с Россией, Украина может погрузиться в масштабный энергетический кризис.

Об этом пишут “Известия”, отмечающие, что в агитационном угаре в Киеве забывают, что Россия до сих пор является одним из главных торговых партнеров Украины как по импорту в РФ, так и по экспорту из нее.

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“А значит, логично предположить, что экспорт просядет до минимумов, уже достигнутых в 2016 году (всего $3,6 млрд), а то и ниже. И предвыборные «фишки» Порошенко обойдутся украинскому бизнесу в недополученные $2–3 млрд экспортной выручки со стороны российского направления”, – пишет издание.

При этом уточняется, что Россия для Украины на сегодняшний день, несмотря на все заявления из Киева о независимости и «диверсификации», является критически важным поставщиком угля (67% импорта) и важным поставщиком нефтепродуктов (30–35% импорта).

“И логичным ответом на предвыборную «пятиминутку ненависти» может стать «пятиминутка энергокризиса». Тем более, официально разорвав в раде «Большой договор», Украина сама подставляется под ответные действия”, – обращает внимание газета.

Авторы полагают, что Москве даже необязательно пересматривать весь комплекс документов, которые после разрыва договора окажутся под вопросом, а достаточно просто показать, в каком режиме Киев будет жить в случае обострения ситуации.

“Скажем, 90% дизельного топлива Украина импортирует. На чем будет ездить военная техника и плавать оставшиеся корабли ВМС, если импорт приостановится хотя бы на месяц-два? Да что там техника — встанет весь коммунальный транспорт и рядовые водители (на дизельное топливо приходится порядка 40% рынка топлива). Без российского угля придется не только глушить часть теплоэнергетики (это означает веерные отключения электричества в часы пик, особенно в мегаполисах), но и часть металлургии. То есть экспортная выручка просядет еще сильнее”, – резюмирует издание.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, киевские эксперты опасаются, что Россия может в один момент обвалить движение транспорта на Украине и загубить сельское хозяйство.

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