«Для меня это Кёнигсберг!» – литовский дипломат допускает блокаду Калининграда
У НАТО действительно разработан сценарий блокады Калининграда на случай открытого конфликта с Россией. Русские в ответ будут пробивать сухопутный коридор из Белоруссии.
Об этом заявил экс-заместитель министра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и РФ – это именно блокада Кёнигсбергской области. И как РФ решить эту проблему? Через так называемый Сувалкский коридор», – сказал Юргелявичус.
Он заявил, что принципиально не использует название Калининград.
«Сувалкский коридор – это самое короткое расстояние между Белоруссией и Калининградской областью. Правда, мы называем её Кёнигсбергской областью, потому что исторически Кёнигсберг – это земля, где родился Кант. И исторически это никакого отношения не имеет с РФ.
Пускай они называют его Калининградом – я буду называть Кёнигсбергской областью.
Сценарий захвата коридора реален, и он уже разрабатывается в головах российских стратегов. Это означает, что они хотят отрезать нас от сообщения с Польшей, чтобы обеспечить себе постоянный коридор в Кёнигсбергскую область», – сказал Юргелявичус.
