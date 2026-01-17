Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У НАТО действительно разработан сценарий блокады Калининграда на случай открытого конфликта с Россией. Русские в ответ будут пробивать сухопутный коридор из Белоруссии.

Об этом заявил экс-заместитель министра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и РФ – это именно блокада Кёнигсбергской области. И как РФ решить эту проблему? Через так называемый Сувалкский коридор», – сказал Юргелявичус.

Он заявил, что принципиально не использует название Калининград.