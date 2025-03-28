«Для меня СССР всегда был имперской угрозой»: главой МИД ФРГ может стать «ребенок холодной войны»

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Немецкий таблоид Bild взял большое интервью у одного из лидеров победившего на недавних выборах в бундестаг правого блока ХДС/ХСС Армина Лашета. Издание называет его вероятным кандидатом на пост главы МИД ФРГ в новом кабинете Фридриха Мерца.

Немецкий политик Армин Лашет, представляющий блок ХДС/ХСС, считается главным кандидатом на пост министра иностранных дел в новом правительстве. В последнее время он много занимается внешней политикой и делает особый упор на Ближнем Востоке, отмечает издание.

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Относительно своих шансов возглавить МИД ФРГ Лашет говорит, что они логичны.

«Я, по сути, с самого начала своей политической карьеры занимаюсь внешней политикой. Но получим ли мы вообще Министерство иностранных дел — пока не ясно. Христианские демократы не возглавляли его уже 60 лет. Эти кадровые вопросы решаются в последнюю ночь. И иногда бывают весьма печальные сюрпризы», – сказал политик.

Также он раскрыл свое внешнеполитическое кредо:

«Министр иностранных дел и глава правительства должны говорить со всеми. В этом и заключается искусство внешней политики. Но у меня никогда не было романтизированного отношения к России. Я — ребенок холодной войны: для меня Советский Союз всегда был имперской угрозой»

Лашет скептически оценивает попытки Дональда Трампа добиться замирения на Украине и не слишком верит Путину.

«Дональд Трамп заявил, что хочет быстро закончить войну. Пока ему это не удается. Но я думаю, он все-таки добьется какого-то соглашения. Шольца критиковали за то, что он так много звонил [Путину]. А теперь вдруг все хотят сесть за стол переговоров с Путиным и Трампом. Это какая-то слишком резкая смена позиции», – сказал политик.

Лашет повторил господствующее на Западе мнение о целях Владимира Путина на Украине:

«Целью России было захватить Украину за три дня, установить там марионеточное правительство и сделать страну вассалом, как Беларусь. Это была изначальная цель. Но Украине удалось сохранить независимость — это уже само по себе успех», – считает он.

Покритиковал Лашет и ушедшего в отставку канцлера Олафа Шольца.