«Для меня СССР всегда был имперской угрозой»: главой МИД ФРГ может стать «ребенок холодной войны»

Сергей Рыжов.  
28.03.2025 09:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 692
 
Война, Германия, Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, США, Украина


Немецкий таблоид Bild взял большое интервью у одного из лидеров победившего на недавних выборах в бундестаг правого блока ХДС/ХСС Армина Лашета. Издание называет его вероятным кандидатом на пост главы МИД ФРГ в новом кабинете Фридриха Мерца.

Немецкий политик Армин Лашет, представляющий блок ХДС/ХСС, считается главным кандидатом на пост министра иностранных дел в новом правительстве. В последнее время он много занимается внешней политикой и делает особый упор на Ближнем Востоке, отмечает издание.

Немецкий таблоид Bild взял большое интервью у одного из лидеров победившего на недавних выборах...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Относительно своих шансов возглавить МИД ФРГ Лашет говорит, что они логичны.

«Я, по сути, с самого начала своей политической карьеры занимаюсь внешней политикой. Но получим ли мы вообще Министерство иностранных дел — пока не ясно. Христианские демократы не возглавляли его уже 60 лет. Эти кадровые вопросы решаются в последнюю ночь. И иногда бывают весьма печальные сюрпризы», – сказал политик.

Также он раскрыл свое внешнеполитическое кредо:

«Министр иностранных дел и глава правительства должны говорить со всеми. В этом и заключается искусство внешней политики. Но у меня никогда не было романтизированного отношения к России. Я — ребенок холодной войны: для меня Советский Союз всегда был имперской угрозой»

Лашет скептически оценивает попытки Дональда Трампа добиться замирения на Украине и не слишком верит Путину.

«Дональд Трамп заявил, что хочет быстро закончить войну. Пока ему это не удается. Но я думаю, он все-таки добьется какого-то соглашения. Шольца критиковали за то, что он так много звонил [Путину]. А теперь вдруг все хотят сесть за стол переговоров с Путиным и Трампом. Это какая-то слишком резкая смена позиции», – сказал политик.

Лашет повторил господствующее на Западе мнение о целях Владимира Путина на Украине:

«Целью России было захватить Украину за три дня, установить там марионеточное правительство и сделать страну вассалом, как Беларусь. Это была изначальная цель. Но Украине удалось сохранить независимость — это уже само по себе успех», – считает он.

Покритиковал Лашет и ушедшего в отставку канцлера Олафа Шольца.

«Я не понимаю, почему федеральный канцлер не понял, что франко-германские отношения — это ключ ко всей Европе. Он слишком сильно ориентировался на США и президента Байдена», – говорит человек из команды Мерца, считающегося европейски ориентированным политиком, надеющимся возродить франко-немецкий союз ради достижения большей независимости от США,

Метки: , , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить