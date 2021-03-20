Подпишись на рассылку
06.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
Просмотров:

Для националистов Зеленский остаётся «не украинцем»

Новости Украины

Сколько бы Владимир Зеленский не пытался заигрывать с националистами, они все равно презрительно отзываются о нынешнем президенте и его партии «Слуга народа».

Доказательством этому служит выступление в эфире телеканала «Прямой» экс-заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывшего боевика Автомайдана Георгия Туки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Уже несколько раз журналисты фиксировали, как в чатах «Слуги народа», даже без объяснения причин и мотивов голосования, просто в чат-боте, приходила инструкция, как правильно и в каком порядке нажимать кнопки. К примеру, приказ нажимать: зелёную, зелёную, красную или зелёную, зелёную, жёлтую. Вот так они, как неразумные обезьяны, нажимают на кнопки, за которые они ежемесячно получают конверты.

Знаете, когда про Зеленского говорят, что он предатель, для меня Зеленский и Мендель не предатели. Они просто не украинцы, не по этническому происхождению, не по национальности, они не украинцы, они малороссы», – сказал Тука.

Напомним, ранее работающие в стенах украинского парламента журналисты зафиксировали паническую реакцию депутатов из партии Владимира Зеленского после сообщения о «концентрации российских войск вдоль границ».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть