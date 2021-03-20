Для националистов Зеленский остаётся «не украинцем»

06.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Сколько бы Владимир Зеленский не пытался заигрывать с националистами, они все равно презрительно отзываются о нынешнем президенте и его партии «Слуга народа».

Доказательством этому служит выступление в эфире телеканала «Прямой» экс-заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывшего боевика Автомайдана Георгия Туки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже несколько раз журналисты фиксировали, как в чатах «Слуги народа», даже без объяснения причин и мотивов голосования, просто в чат-боте, приходила инструкция, как правильно и в каком порядке нажимать кнопки. К примеру, приказ нажимать: зелёную, зелёную, красную или зелёную, зелёную, жёлтую. Вот так они, как неразумные обезьяны, нажимают на кнопки, за которые они ежемесячно получают конверты.

Знаете, когда про Зеленского говорят, что он предатель, для меня Зеленский и Мендель не предатели. Они просто не украинцы, не по этническому происхождению, не по национальности, они не украинцы, они малороссы», – сказал Тука.

Напомним, ранее работающие в стенах украинского парламента журналисты зафиксировали паническую реакцию депутатов из партии Владимира Зеленского после сообщения о «концентрации российских войск вдоль границ».