«Для нас Суворов оккупант и убийца» – белорусский политик

04.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Российские спецслужбы через своих агентов влияния осуществляет контроль за белорусскими силовыми структурами.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил сопредстедатель незарегистрированной в партии “Белорусская христианская демократия”, экс-кандидат в президенты Белоруссии Виталий Рымашевский.

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По его словам, на Белоруссию косвенное влияние оказывают российские спецслужбы, которые достаточно свободно действуют в стране.

“Могут, например, похищать граждан Украины совершенно безнаказанно. Пример, известен всему миру. Еще один пример работы всех спецслужб – разоблачение агентов иностранных разведок. За все правление Лукашенко не был разоблачен ни один агент ФСБ или ГРУ РФ. Но это не значит, что их тут нет – это значит, что белорусские силовые структуры не профессиональны и есть значительный контроль со стороны спецслужб РФ через своих агентов влияния”, – заявил белорусский политик.

Также ему не нравится, что белорусские офицеры проходят подготовку в российских военных академиях.

“За последнее время эта зависимость понизилась, но за 20 лет наделано много ошибок. Да и зачем далеко ходить за примерами, когда у нас главное военное училище для молодых военных до сих пор носит имя Суворова. Поясню: для белорусских земель Суворов – оккупант, убийца и завоеватель. Там курсантов учат на примере Суворова, который подавлял восстания против Российской империи на территории нашей страны”, – возмущается Рымашевский.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, эксперты обращают внимание, что Белоруссия отказывается от совместного с Россией прошлого и заявляет о своей исключительности.