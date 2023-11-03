Организаторов беспорядков в Махачкале нужно наказать максимально – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Беспорядки в Махачкале организовывали по известному сценарию «цветных революций», где, как и на киевском Майдане, должны быть десятники и сотники.

Их нужно наказать по верхнему пределу, считает военный эксперт и автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Вообще-то украинское ЦИПсО ещё года с 2014-15 годов начали заранее создавать по всем регионам России какие-то средства коммуникации, искать активистов, каких-то радикалов. У них планы на раздробление России. То, что глава ГУР выкладывал карту, где Россия поделена на несколько разных стран, они заранее к этому целенаправленно готовились. И, соответственно, информационные ресурсы заранее под это дело тоже готовили. В частности, как эти каналы, которые принимали участие в раскрутке всей истории в Махачкале. Это даже не то, что коварный Запад – это конкретно Киев, конкретно-72 центр», – подчеркнул Васильев в эфире «Крым 24».

«Я не уверен, что организаторы ожидали такого эффекта. Потому что в принципе, обычно, когда у них подготовлена информационная операция, на следующий день она синхронизируется. И даже не на следующий день, но видно по заготовкам, как другие каналы начинают вкидывать обсуждать и прочее. А тут они как-то из серии сами офигели, что так получилось», – считает он.

По словам эксперта, сама подготовительная часть – это заслуга не только ЦИПсО, а и тех, кто помогает им на местах.

«Есть какие-то организаторы, кто занимается и агитацией, и какие-то моменты финансовые, грубо говоря, осуществляет координацию действий. Они наверняка должны быть и здесь, потому что просто по удалёнке такую толпу собрать нереально», – уверен Васильев.

Систему организации эксперт разобрал на примере киевского Майдана, где были десятники, над десятниками стояли сотники, и каждый знал свою задачу.

«Сетевая структура начинается с того, что кто-то занимается окучиванием молодёжи в качалках, кто-то подтягивает ультрас, потом они создают свою команду. И в «цветных революциях», которые проводились по заказу американцев в нулевые годы, обычно их было видно – они старались использовать какие-то цветные атрибуты в одежде, в частности, красный, оранжевый. Чтобы их и видно было, и чтобы косить под гражданских. И наши сотрудники, когда это дело выявляли, что у кого-то курточки близкого фасона, за ними уже более внимательно наблюдали, объективным контролем уже выявляли координирующее действия, кто давал команду выдвигаться вперёд, кто наоборот, притормозить и рассеяться. Конечно, выявление этих координаторов – важная задача. Потому что те, кто осознано занимались такими вещами, должны получить выше, по самому пределу. Ведомые в принципе тоже должны быть наказаны. Потому что получится, если просто пожурить и отпустить – возникнет для всех остальных вопрос, а что, так оказывается, можно?», – указал эксперт.