Для пропагандистского рупора меджлисовцев наступили плохие времена

10.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская власть решила устроить политическое давление на запрещенный в России Меджлис крымских татар, столкнув группировку лбами с украинцами.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет беглый крымский майданщик, бывший член Нацсовета по телерадиовещанию Сергей Костинский, давая оценку решению распределить выделявшиеся ранее телеканалу ATR бюджетные деньги на конкурсе между всеми выехавшими из Крыма и Донбасса телеканалами.

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«Думаю, за этим решением может стоять давление на Меджлис крымско-татарского народа, который в 2019 году делегировал трех своих представителей в оппозиционные политические силы – Европейскую солидарность и Голос. Речь идет о Мустафе Джемилеве, Ахтеме Чийгозе и Рустеме Умерове.

Первое, что наталкивает меня на эту мысль – это то, что процесс лишения крымско-татарского вещателя государственного финансирования повторяется уже второй год подряд. Отстоять крымский медиахолдинг, который вещает на территорию Крыма, в прошлом году удалось лишь благодаря огромному общественному резонансу. В этом году проходит уже вторая попытка закрыть телеканал и радиостанцию.

Второе, что позволяет говорить именно о политических мотивах власти – это то, что чиновники сталкивают крымско-татарские медиа – с общекрымскими, крымских татар – с украинцами из Крыма. То есть правительственные чиновники повторяют технологию, которую вплотную к оккупации использовали коммунисты и регионалы, контролировали регион.

Сейчас ситуация выглядит таким образом, что средства, которые ежегодно, начиная с 2016-го, предусматривались на содержание крымско-татарского вещания, сейчас будут распределяться между всеми крымскими медиа, которые выехали из Крыма. Тогда как правильным политическим решением должно быть сохранение финансовой поддержки за ATR и создание отдельной статьи расходов на проведение конкурсов между крымскими СМИ», – написал Костинский.

Он также обвинил власть в попытке уничтожить вещание на крымско-татарском языке.

«Напоминаю, что нынешняя власть не создала за два последних года никакого объединения крымского вещания. Напротив, уничтожается Мультимедийная платформа иновещания, созданная предыдущим Министерством информполитики, действующая власть закрыла крымско-татарскую редакцию телеканала UATV. Сейчас правительство Шмыгаля взялось за ATR…

Конкурсы не позволяют содержать полноценный телеканал или радиостанцию. Конкурс – это всего лишь государственный заказ на изготовление тех или иных передач и материалов, благодаря которому медиа получает лишь дополнительную поддержку. Перевести телеканал на содержание за счет конкурсов – значит постепенно его убить. Итак, сегодняшнее отношение к ATR со стороны власти – это отношение власти к крымско-татарскому народу», – резюмировал экс-чиновник.

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