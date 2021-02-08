Меджлисовские прохвосты разворовали десятки миллионов украинских денег

08.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Меджлисовские функционеры, владеющие телеканалом ATR, который лишился госфинансирования, расходовали бюджетные деньги, не отчитываясь за них.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, за насколько лет, меджлисовцы бесконтрольно освоили более 200 миллионов гривен.

«В чем обвиняется Ленур Ислямов и Муждабаев? Они обвиняются в растрате средств, которые им давало государство на протяжении длительного периода, начиная с 2016 года. Государство дало им более 210 миллионов гривен. Эти деньги начали поступать еще во времена Порошенко, естественно, и уходили к ним бесконтрольно. Чтоб вы понимали, деньги шли через Минсоцполитики, потом через другие институты, но суть в том, что они не отчитывались об этих деньгах.

И в конце 2018-го начале 2019 года, то есть не при «проклятой зеленой власти», не при «зеленых фашистах», как говорит господин Рабинович, не при расистах, как говорит Айдер Муждабаев, а именно при «седовласом» нашем гетмане Счетная палата сделала соответствующий отчет по поводу расходования бюджетных средств. Но просто умалчивалось, потому что крымско-татарская тематика очень щекотливая, и наши политики стараются обходить ее стороной», – заявил Романенко.

От также рассказал о схеме освоения денег коммерсантом Ленуром Ислямовым.

«Поступает 50 миллионов гривен на счет компании ислямовской «Атлант-СВ», которая и являлась получателем денег, и тут же мигом уходит 40 миллионов гривен на какие-то другие расходы другой компании. Какие расходы, зачем, почему именно этой компании? Нет, говорят, мы отчитываться не должны, и учат нас всех жизни, говорят, что мы должны воспринимать это как данность», – подчеркнул эксперт.