Для России важно не пустить коронавирус до лета – вакцинолог

04.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Российское правительство и Роспотребнадзор делают все необходимое, чтобы в стране не началась эпидемия коронавируса.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков, отвечая на вопрос, почему эпидемия коронавируса бушует в Китае, но не перекидывается в соседнюю Индию.

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«Если мы посмотрим карту распространения коронавирусной инфекции, то увидим, что сейчас вирус размножается в основном в тех странах, где идет субстропическая зима. То есть температура воздуха 15-20 градусов и повышенная влажность. География коронавируса четко проходит по линии субтропического пояса: США, Италия, Австралия, Япония, Саудовская Аравия, Иран. Кстати, в южных курортных районах Китая, где царит жара, распространение инфекционного процесса не так выражено»

По его словам, когда субтропики перейдут из зимы в летний режим и температура поднимется до 30-40 градусов, эпидемия должна пойти на спад.

«Значит, нам нужно продержаться до лета?», – поинтересовалось издание.

«Да, в теплой погоде вирус не выживает. Важно не пустить в страну вирус до лета. В принципе правительство и Роспотребнадзор делают все, что необходимо. Ограничение въезда из очагов распространения, карантинные мероприятия, правильная организация работы медицинских служб должны сделать свое дело», – считает Тимаков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Белоруссия оказалась не готова к коронавирусу.