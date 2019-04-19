Для украинских труб наступает «труба»

19.04.2019

Из введенных на днях Россией запретов на импорт с Украины наиболее значимым с точки зрения объемов является запрет на поставки труб.

Об этом пишет московское издание «Коммерсант», указывая, что по данным ФТС, импорт украинских труб в 2018 году составил 297 миллионов долларов.

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«Крупнейшие нефтегазовые компании, в том числе «Газпром», официально заявляли, что отказались от закупок украинских труб. Импорт украинской бумаги и картона в РФ составил в 2018 году $199 млн. В Segezha Group, крупном российском производителе бумаги, заявили, что «украинские компании ввозили в Россию более 50 млн штук индустриальных мешков для цемента и сухих строительных смесей» и Segezha Group готова заместить этот объем со своих предприятий в Карелии и Ростовской области», – отмечает издание.

Что касается спецтехники, то, по словам источников газеты на рынке, в Россию с Украины поставлялись бульдозеры и погрузчики, а также жатки.

«Объемы были мизерными, однако существенными для украинских предприятий: согласно фискальной службе Украины, поставки бульдозеров, грейдеров и пр. в Россию составили в 2018 году 36% экспорта по этой товарной группе — $1,067 млн, жаток — 70% и $14,7 млн», – уточняет газета.