Для временно оккупированного Запорожья настают тяжелые времена

Игорь Шкапа.  
31.12.2025 13:28
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, Украина


Российская армия вполне способна начать бои за областной центр Запорожской области

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Политека» заявил инструктор ВСУ Антон Черный.

Он жалуется, что скоро до Запорожья будут долетать FPV-дроны.

Всерьез отнесся ВСУшник и к недавнему заявлению российского лидера Владимира Путина, распорядившегося продолжить успешное наступление ВС РФ в Запорожской области.

«То, что заявляет Путин, это имеет место быть. Если они будут, то почему этого не делать? Тем более, им ничего не мешает. Они на этом берегу», – тревожится инструктор.

Он опасается, что на это направление в рамках наступления на Запорожье будут перекинуты дополнительные российские силы.

