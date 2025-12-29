Российская армия – в 15 километрах от Запорожья. Путин: Продолжить наступление и освободить!
Российские войска находятся в 20 км от Сум и в 15 км от Запорожья.
Такие сведения были озвучены на совещании Владимира Путина с руководством Минобороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«По Сумской области полоса безопасности составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту. При этом до областного центра передовым подразделением осталось менее 20 километров», – сказал командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров.
А командующий ВДВ генерал Михаил Теплинский уточнил:
«Продолжаются наступления в Запорожской области. Передовые подразделения находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожье».
Президент ответил Теплинскому:
«В ближайшее время необходимо продолжить наступление совместно с группировкой «Восток» по освобождению Запорожья».
Обозреватель Юрий Баранчик считает, что совещание с военными – новый сигнал Дональду Трампу.
«Демонстративные военные доклады и жёсткая риторика — Кремль исходит из того, что время пока не работает против него, а, значит, расширять рамку компромисса нет причин. Важно понимать: Россия сейчас не закрывает дверь для сделки. Она сознательно удерживает её узкой, сигнализируя США: если вы хотите результат, давление должно идти не на Москву. Это стратегия «цены времени» — каждое промедление делает условия хуже не автоматически, а потому, что альтернативы для Кремля пока выглядят менее привлекательными, чем продолжение войны».
