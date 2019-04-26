Для ВСУ в Турции закупили устаревшие беспилотники

26.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Новейшие ударные беспилотные летательные аппараты «Bayraktar», помпезная презентация закупки которых прошла недавно на Украине, оказались, на самом деле, малоэффективными и устаревшими.

Об этом сегодня во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности он сообщил, что под руководством Генштаба ВСУ прошли испытания закупленных Украиной турецких беспилотных летательных аппаратов «Bayraktar».

«Разведке НМ ДНР стали известны результаты этих испытаний. По заключению украинских военных специалистов, турецкий беспилотник имеет массу недостатков. Основные из них: максимальная высота полёта значительно меньше заявленной производителем и не превышает 6,5 км, БЛА имеет крайне неудовлетворительные показатели акустической заметности, ограниченную манёвренность и не способен противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы. В ходе испытаний регулярно происходили сбои в работе наземной станции управления, некачественное программное обеспечение наземной станции не обеспечивает прохождение команды на пуск ракет, отображение видеоинформации на мониторе имеет низкое качество, что делает невозможным распознавание целей», – рассказал Даниил Безсонов.

Кроме того, по его информации, эксперты отметили, что поставленные беспилотные летательные аппараты являются устаревшими и выработавшими свой ресурс, хотя по всем документам они проходят как новейшие образцы первой категории эксплуатации, то есть абсолютно новые, с завода.

«На фоне этого, вспоминается тот пафос, с которым все высшее военно-политическое руководство Украины, во главе с Порошенко, Турчиновым и Полтораком присутствовало на передаче турецкой стороной беспилотников «Bayraktar» и их первых показных полетах. Вероятнее всего, чувствуя своё поражение в выборах президента, Порошенко решил напоследок провернуть выгодную финансовую махинацию и списать, таким образом, несколько десятков миллионов долларов из украинского бюджета», – предположил представитель оборонного ведомства ДНР.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что на принадлежащем украинскому президенту Петру Порошенко судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» произошел торжественный спуск на воду среднего разведывательного корабля для ВМСУ, который оказался переоборудованным рыбацким судном.