10.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Вчерашний инцидент в Киеве с избиением полицией подконтрольных СБУ боевиков С14 может иметь далеко идущие последствия – бывшие соратники по Майдану разругались из-за выборов и оказались в разных окопах. Всё это облегчает выполнение задачи сторонникам Новороссии. Есть риск, что русским уже открыт путь на Днепропетровск, где распалась некогда единая команда олигарха Игоря Коломойского.

Об этом в своем блоге рассуждает работающий на Юлию Тимошенко украинский политолог Александр Кочетков. Он рассказал о своем опыте столкновения с подконтрольными Порошенко боевиками во время поездок по Украине в поддержку раскручивавшейся штабом Тимошенко предвыборной «заманухи» – «новой Конституции» на основе некоего «общественного договора».

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«Помню, как в 2016 году мы с коллегами ездили по стране и рассказывали об Общественном Договоре и новой Конституции Украины. Выступления были вполне диетическими, рассчитанными на специалистов и студентов-юристов. Но власть уже тогда ощущала в этих намеках на самоорганизацию общества угрозу для себя.

И вот в Ужгороде возле зала, где планировалось выступление, нас встретила группа «активистов», которые в грубой форме, с матюгами и рукоприкладством, не пропускали граждан на наше выступление. И тоже кричали о войне, о погибших героях и о том, что нельзя менять Конституцию (!), потому что… А вот здесь «активистов» клинило. Так как объяснить, почему нельзя, они, разумеется, не могли, а сказать честно, что так распорядились те, кто им платит, они не хотели.

И при всем этом присутствовала и полиция, и спецназ, и даже представители СБУ. И не вмешивались! Нет, они не дали забить нас ногами, как грозились «активисты». Но и ничего не сделали, чтобы пресечь их явно противоправные действия.

Прекрасно помню чувство унизительного бессилия, когда уроды имеют «крышу» и потому наглеют до безобразия, а вооруженные до зубов силовики старательно делают вид, что происходящее их не касается…

В той Украине, в которой я хочу жить, такого быть не должно. Но и ограбленных и избитых в отделении граждан – тоже.

А понятийная моя претензия к Петру Порошенко в том, что ради самосохранения на посту он бросает страну в костер такого гражданского противостояния, когда вооруженное вмешательство недоимперии будет восприниматься как неизбежность.

Простой пример. Борис Филатов, мэр Днепра, восхваляет Порошенко и заявляет, что Игорь Коломойский для него умер. Геннадий Корбан говорит, что Филатов ведет себя, как самовлюбленный павлин и предал их общие идеалы. И начнись опять эскалация на фронте, то той спаянной команды, которая решительно и эффективно защищала Днепр, уже нет, она распалась. И ведь так не только в Днепре», – сокрушается соратник Тимошенко.