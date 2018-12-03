Днепропетровские националисты начали “крупные военные учения”

03.12.2018, Киев, Владимир Гладков

В связи со введением военного положения на Украине Нацкорпус провел масштабные военные учения для простых украинцев.

Об этом в своём Telegram-канале сообщила ультраправая партия Национальный Корпус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обучали участников масштабного мероприятия стрелять из помпового ружья и пистолета, тактике, саперному делу и оказанию первой помощи раненым», – говорится в сообщении.

Также об этом мероприятии сообщило новостное агентство «Информатор».

Более сотни жителей Днепропетровска, согласно заявлению украинского новостного ресурса, проходили обучение стрельбе под руководством не просто обученных и теоретически подкованных инструкторов, а ветеранов АТО.

«Информатор» сообщает, что данное мероприятие не обошлось без минно-взрывного дела и тактико-стратегической подготовки.

«В уголке саперного дела Михаил Воронин рассказал о типах взрывных устройств, принципах их действия и области применения. Инструктор объяснил, как распознать мину и как вести себя при ее обнаружении, а также продемонстрировал макеты противотанковых и противопехотных мин. На станции по тактике ведения боя инструктор Сергей Тищенко на практике учил гостей перемещению небольшой группой (взводом) в условиях боевых действий. Также тренер рассказал, какие существуют стойки при ведении огня», – говорится в сообщении.

Напомним, это уже не первый случай того, как националисты тренируют мирное население убивать жителей ЛДНР. Так, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Тернопольской области в одном из детских лагерей обучают искусству убивать жителей республик Донбасса.