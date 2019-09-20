«Днепровский клан» захватил Киев и сливает Крым

20.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В результате президентских выборов на Украине на смену Петру Порошенко пришёл не Владимир Зеленский, а днепропетровский олигархат, захвативший власть с целью использования государства в своих интересах как ресурсной базы.

Тревогу в ходе пресс-конференции поднял президент Центра глобальных исследований «Стратегия XXI» Михаил Гончар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас, по сути, состоялась смена правящей верхушки, и если мы думаем, что её олицетворяет избранный президент Зеленский, то мы ошибаемся. У нас завершается процесс формирования новой клептократии во главе с правящим дуумвиратом двух олигархов днепровского клана…

Мы видим по откровенным фото, что отражается именно такая система власти. Есть правящий дуумвират, где один олигарх, условно говоря, имеет 51 процент голосов или акций, а другой – 49.

Решения, которые принимаются во внутреннем политическом плане, прежде всего, в экономическом, это те решения, позволят в конечном счёте на протяжении этого быстрого периода, не зря постоянно лозунги: «Быстрее-быстрее!», так вот, под этими лозунгами ставится конечная цель получить Украину в целом как ресурс для развития именно днепровского клана», – заявил Гончар.

«То, что мы сейчас видим – декларативные речи, связанные с курсом на европейскую и евроатлантическую интеграцию – это в определённой мере ширма, которую легко снять в определённое время Х, когда правящий дуумвират почувствует, что всё, страна полностью, тотально под контролем», – добавил он.

Также Гончар назвал переговоры по Донбассу «хаотическими смыканьями» и подчеркнул, что с повестки исчез Крым.

«Хотя мы слышим, что вопрос Крыма не оставлен без внимания, но не видим его присутствия в повестке дня тех же переговоров, например, Нормандского формата», – тревожится украинский эксперт.

Напомним, ранее одиозный олигарх Игорь Коломойский предложил разделить Донбасс и Крым на два отдельных «санкционных кейса» и сосредоточиться на украинском востоке.