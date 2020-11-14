14.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинская армия теряет авторитет в обществе – в стране все меньше желающих подписывать контракт с ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, бывший комвзвода Андрей Рымарук, сыгравший главную роль в украинском пропагандистском фильме «Атлантида», который рассказывает о грядущей (уже к 2025 году) победе Украины в войне и превращении Донбасса в непригодную для проживания территорию.

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«За время перемирия погибли более 70 сепаров. Они друг друга убивают, дохнут от водки и наркоты. Мы информационно давим. У них потери в десятки раз больше наших. Если так пойдет дальше, нам только дай команду «огонь». Некоторым подразделениям достаточно дважды произвести выстрел, чтобы закопать блиндаж с сепарамы под землю», – сказал собеседник издания.

Впрочем, далее он фактически опровергает сам себя и рисует далеко не радужный портрет нынешних ВСУ. Так, отвечая на вопрос, что такое сейчас украинская армия, бывший военнослужащий говорит: «Дно полное. Власть ничего не делает, чтобы армия стала сильнее».

По его мнению, Украине следует брать пример с Азербайджана.

«А у нас – деградация. Гнобим армию, нивелировали образ военнослужащего и ветерана. Поэтому люди не хотят подписывать контракт с ВСУ. Аваков сажает ветерана. К власти после последних выборов пришли партии, которые принесли войну в страну. Полтора-два года происходит наибольший отток личного состава. Люди уходят из армии», – сокрушается Рымарук.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в подконтрольном киевскому режиму Краматорске позорно провалилась премьера фильма «Атлантида».