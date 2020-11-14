14.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

«Дно полное». Каратель-пропагандист шокирован положением дел в ВСУ


Украинская армия теряет авторитет в обществе – в стране все меньше желающих подписывать контракт с ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, бывший комвзвода Андрей Рымарук, сыгравший главную роль в украинском пропагандистском фильме «Атлантида», который рассказывает о грядущей (уже к 2025 году) победе Украины в войне и превращении Донбасса в непригодную для проживания территорию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«За время перемирия погибли более 70 сепаров. Они друг друга убивают, дохнут от водки и наркоты. Мы информационно давим. У них потери в десятки раз больше наших. Если так пойдет дальше, нам только дай команду «огонь». Некоторым подразделениям достаточно дважды произвести выстрел, чтобы закопать блиндаж с сепарамы под землю», – сказал собеседник издания.

Впрочем, далее он фактически опровергает сам себя и рисует далеко не радужный портрет нынешних ВСУ. Так, отвечая на вопрос, что такое сейчас украинская армия, бывший военнослужащий говорит: «Дно полное. Власть ничего не делает, чтобы армия стала сильнее».

По его мнению, Украине следует брать пример с Азербайджана.

«А у нас – деградация. Гнобим армию, нивелировали образ военнослужащего и ветерана. Поэтому люди не хотят подписывать контракт с ВСУ. Аваков сажает ветерана. К власти после последних выборов пришли партии, которые принесли войну в страну. Полтора-два года происходит наибольший отток личного состава. Люди уходят из армии», – сокрушается Рымарук.


Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в подконтрольном киевскому режиму Краматорске позорно провалилась премьера фильма «Атлантида».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть