ДНР: Для мира в Донбассе нужна воля Украины, а не белорусские миротворцы

26.09.2019, Донецк, Михаил Рябов

Для урегулирования конфликта в Донбассе нужны реальные шаги Украины по выполнению Минских соглашений, предложение же Александра Лукашенко о вводе белорусских миротворцев лишь будет способствовать заморозке взрывоопасной ситуации при сохранении всех противоречий.

Об этом говорится в заявлении главы Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексея Муратова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы искренне благодарны президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко за его искреннее участие к судьбе жителей Донбасса. Мы высоко оцениваем его вклад в урегулирование конфликта. В настоящее время Минск – единственная переговорная площадка, на которой стороны противостояния ведут прямой диалог. Однако предложение по размещению любого иностранного миротворческого контингента является для нас неприемлемым, поскольку противоречит духу и букве Минских соглашений.

Минские договоренности предполагают ряд логически последовательных и обязательных шагов для сторон-участниц вооруженного противостояния, являются дорожной картой мирного урегулирования конфликта на территории Донбасса. Это закреплено, в том числе, в соответствующей резолюции Совбеза ООН.

Любые попытки пересмотра Минских соглашений вернут стороны к начальной точке переговорного процесса. А мы все помним, в каких тяжелых условиях происходило их согласование и подписание, какого труда и усилий потребовало. Поиск новых форматов взаимодействия, обсуждение вопросов, выходящих за пределы Минских договоренностей, как и постоянные попытки официального Киева исказить их требования, только удаляют наступление долгожданного мира.

Для деэскалации насилия в Донбассе в настоящее время требуется только одно – это наличие политической воли у руководства Украины, чтобы выполнить обязательства, взятые перед лицом международного сообщества. А введение миротворческого контингента приведет к замораживанию конфликта и переговорного процесса, что для жителей Донецкой Народной Республики является недопустимым», – пояснил Муратов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее глава ДНР Денис Пушилин отклонил предложение Лукашенко о вводе белорусских миротворцев в Донбасс.